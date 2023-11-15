Приказ уже подписан ректором "Львовской политехники": министр образования подтвердил информацию об увольнении Фарион

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр образования и науки Оксен Лисовой подтвердил информацию об увольнении Ирины Фарион - "соответствующий приказ уже подписан ректором", передает УНН.

Цитата

"Львовская политехника уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором", - сообщил Лисовой.

Добавим

Министр отметил, что студенты были, есть и всегда будут мощным двигателем изменений и трансформаций.

"Позиция министерства неизменна – людям, которые не разделяют ценности достоинства и не испытывают уважения к воинам, нет места в системе образования.

Надеюсь, СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники", - резюмировал Лисовой.

Ранее

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Дополнение

Во Львове студенты вышли на митинг с требованием уволить языковеда Ирину Фарион из университета на фоне нескольких громких скандалов с её участием.

После чего во Львовской политехнике создали экспертную комиссию, которая должна решить вопрос увольнения экс-нардепа и преподавательницы Ирины Фарион из Львовской политехники после скандалов с участием языковеда.