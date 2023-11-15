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Сенат США нацелен на быстрое голосование, чтобы избежать "шатдауна"

Сенат США нацелен на быстрое голосование, чтобы избежать "шатдауна"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США заявили, что они будут пытаться быстро принять закон о временном финансировании, чтобы предотвратить частичное прекращение работы. Об этом сообщил Reuters, пишет УНН.

Цитата

“Никакой драмы, никаких задержек, никакой приостановки работы правительства. Это наша цель, и мы надеемся достичь соглашения очень скоро”, — заявил демократ Чак Шумер, выступая в Сенате.

Детали

Текущее финансирование Сената США заканчивается вечером в п’пятницу, поэтому обе палаты Конгресса должны принять закон о временных расходах и отправить его президенту на подписание. Избежание “штатдауна” позволит предотвратить частичное прекращение работы, которое нарушит функционирование большого количества государственных услуг и как следствие приведет к потере работы сотни тысяч федеральных работников.

Но есть риск, что оппоненты применят скрытые правила Сената, чтобы усложнить голосование до полуночи пятницы. Например сенатор-республиканец Рэнд Пол, который в прошлом использовал парламентские маневры, чтобы сдержать действия, заявил в социальных сетях, что будет настаивать на более глубоком сокращении расходов.

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Напомним

12 ноября сообщалось, что если законопроект о временном финансировании федерального правительства, где предлагается не включать в него помощь Украине и Израилю и деньги на защиту южной границы США не будет принят до пятницы, 17 ноября, то работа федерального правительства США будет приостановлена.

15 ноября Палата представителей США приняла временный законопроект о финансировании правительства, чтобы предотвратить “шатдаун”. 

Источник: УНН
Теги: США, сенатор, голосование, финансирование
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