Франция выдала ордер на арест сирийского президента Башара Асада

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Франция выдала международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, которого обвиняют в причастности к химическим атакам в 2013 году, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

По данным источников AFP, Асада также подозревают в причастности к военным преступлениям "в результате которых в августе 2013 года вблизи Дамаска погибли более 1400 человек".

Также были выданы международные ордера на арест брата Асада Махера, де-факто начальника сирийского элитного военного подразделения, и двух генералов вооруженных сил.

Отдел Парижского суда, который занимается преступлениями против человечности, расследует химические атаки с 2021 года. Франция претендует на всемирную юрисдикцию в отношении предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества.