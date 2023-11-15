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Франция выдала ордер на арест сирийского президента Башара Асада

Франция выдала ордер на арест сирийского президента Башара Асада

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Франция выдала международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, которого обвиняют в причастности к химическим атакам в 2013 году, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

По данным источников AFP, Асада также подозревают в причастности к военным преступлениям "в результате которых в августе 2013 года вблизи Дамаска погибли более 1400 человек".

Также были выданы международные ордера на арест брата Асада Махера, де-факто начальника сирийского элитного военного подразделения, и двух генералов вооруженных сил.

Отдел Парижского суда, который занимается преступлениями против человечности, расследует химические атаки с 2021 года. Франция претендует на всемирную юрисдикцию в отношении предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества.

Источник: УНН
Теги: Франция, Сирия
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