Байден встретился с Си в Сан-Франциско

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент США Джо Байден поздравил своего китайского коллегу Си Цзиньпина на саммите в Калифорнии, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

СМИ отмечает, что лидеры тепло поприветствовали друг друга возле особняка в георгианском стиле, где состоятся переговоры.

Формат саммита был тщательно обсужден между двумя сторонами, а официальное приветствие в особняке было хорошо спланировано.

Будучи хозяином встречи, Байден первым вышел из здания, чтобы поприветствовать Си. Была развернута красная дорожка с морской гвардией и флагами обеих стран.

Черный седан Си подъехал и остановился в конце ковра. Китайский лидер вышел с улыбкой, и двое мужчин пожали друг другу руки.

Лидеры зашли внутрь и не ответили ни на один вопрос.

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Напомним

Глава Китая Си Цзиньпин начал свой первый за шесть лет визит в Соединенные Штаты.