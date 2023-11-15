Fussballliebe: на Евро-2024 используют новую технологию помощи VAR

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Новый официальный мяч Чемпионата Европы 2024 года оснащен технологией Connected Ball Technology, которая отправляет точные данные о мяче видеосудьям (VAR) в режиме реального времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Немецкого футбольного союза.

Детали

Fussballliebe – новый официальный мяч Евро-2024, который был представлен в Берлине в эту среду, оснащен технологией Adidas Connected Ball. Эта технология отправляет точные данные о мяче видеоассистентам арбитров (VAR) в режиме реального времени. Сочетая данные о положении игрока с искусственным интеллектом, инновация способствует полуавтоматическому определению положения вне игры УЕФА и, таким образом, позволяет быстрее принимать решения в матче.

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Сообщается, что такую же технологию ФИФА использовала на Чемпионате мира по футболу в мяче Adidas Al Rihla, и она смогла убедительно доказать, что Криштиану Роналду не вступал в контакт с вратарями сборной Португалии во время их победы над Уругваем со счетом 2:0.

Но в истории чемпионатов Европы, эта технология будет применена впервые.

Справка

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира состоятся в десяти городах Германии - в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Напомним

УНН сообщал, что Adidas представила официальный мяч к Евро-2024, который получил название Fussballliebe.