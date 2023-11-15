Медиарынок в Украине заработает только после окончания войны - Стефанишина

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украина не может запустить медиарынок во время войны, поскольку из-за военного положения в стране действуют определенные ограничения для радиовещания и телевидения. Об этом в интервью изданию ERR заявила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает УНН.

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"Запускать медиарынок именно как рынок, как экономически выгодные проекты, мы будем уже после войны. Сейчас это невозможно, хотя у нас активно развиваются стриминговые платформы и различные интернет-проекты", - заявила вице-премьер.

Она отметила, что в стране введено военное положение и действуют известные ограничения в сфере телевещания.

Детали

Стефанишина заявила, что создание прозрачного медиарынка это одно из требований западных партнеров для для начала переговоров о предоставлении членства в Евросоюзе.

“Это не только обеспечение свободы слова, но и важный шаг к деолигархизации. Соответствующее законодательство нами было принято. Это законодательство соответствует законодательству ЕС, оно соответствует рыночным условиям”, - пояснила вице-премьер.

Она также добавила, что в Украине был создан государственный орган, который обеспечивает контроль на этом рынке. Кроме того, законодательство также содержит очень жесткие требования прозрачности в вопросах собственности и управления активами в сфере медиабизнеса, а также санкции за невыполнение этих требований.

Напомним

8 ноября Европейская комиссия официально рекомендовала Совету ЕС начать процесс переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

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