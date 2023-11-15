ЦАХАЛ показал оружие, которое нашли израильские военные в больнице Аль-Шифа

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Израильские военные нашли оружие и боевое снаряжение ХАМАС в больнице Аль-Шифа в секторе Газа во время чистки в среду. Об этом заявил главный израильский военный представитель контр-адмирал Даниэль Хагари во время ежедневного обращения о текущей военной ситуации, передает УНН.

Цитата

“Когда солдаты вошли в больничный комплекс, они столкнулись с несколькими террористами и убили их. После этого во время обысков в одном из отделений госпиталя военнослужащие обнаружили помещения с техническим имуществом, а также военную и боевую технику, которая использовалась террористической организацией ХАМАС”, — говорится в ежедневном военном отчете ЦАХАЛа.

Детали

В Армии обороны Израиля также сообщили, что в другом отделе госпиталя их солдаты обнаружили оперативный командный центр и технологические ресурсы ХАМАСа. Израильские военные утверждают, что это является свидетельством того, что террористическая организация использует больницу в террористических целях.

Найденные технологические ресурсы, а также большое количество разведывательной информации передали для полной проверки соответствующим органам, — отметили в ЦАХАЛ.

Отмечается, что израильские военные и в дальнейшем будут работать в госпитальном комплексе, где будут изымать разведывательные данные. Они пообещали защитить медицинских работников и гражданских, которые там сейчас скрываются, от возможного вреда.

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ХАМАС, который противостоит израильскими силами в Газе, отверг заявления о найденном оружии, как “ложь и дешевую пропаганду”, и назвал доказательства сфальсифицированными.

Контекст

Израильские войска ночью ворвались в больницу “Аль-Шифа” и провели день, обыскивая отдельные места в крупнейшей больнице Газы.

“Эти активы в больнице Шифа, как и в Рантиссе, доказывают, что больницы использовались в военных целях для террора, что является прямым противоречием международному праву”, — сказал Хагари.

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Израильские солдаты вошли в педиатрическую больницу Рантисси в понедельник. Тогда же они обнародовали видео своих находок в больнице. По словам ЦАХАЛа они обнаружили оружием, которое ХАМАС хранил в подвале здания.

Военные в среду не упоминали об обнаружении каких-либо входов в туннеле в Аль-Шифе. Ранее сообщалось, что ХАМАС построил сеть туннелей под больницей. Впрочем, и ХАМАС, и персонал больницы отрицают это.