"Спрячут" вождей, серп и молот: на стенах станции столичного метро "Вокзальная" начали маскировать коммунистическую символику

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Киеве на станции метро «Вокзальная» маскируют декоративные элементы с изображением большевистских вождей, серпа и молота. Их закрывают специальными щитами. Об этом сообщает столичная госадминистрация со ссылкой на «Киевский метрополитен», передает УНН.

Детали

Отмечается, что щиты закрывают специальными деревянными конструкциями. В то же время в метрополитене отмечают, что станция «Вокзальная» является недвижимым объектом культурного наследия – памятником градостроительства и архитектуры местного значения, произведением инженерного искусства, имеет охранный статус и оберегается государством в соответствии с правовым статусом памятника достопримечательности.

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«Сейчас предприятие направило все необходимые письма и обращения для получения разрешения на демонтаж из публичного пространства декоративных рельефных щитов, размещенных в среднем зале станции «Вокзальная». Пока идет процедура согласований, принято решение о временной маскировке этих объектов», — сообщили в киевском метро.

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