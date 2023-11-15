Водитель, который въехал в ворота Лычаковского кладбища во Львове, заплатит более полумиллиона гривен компенсации

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Мужчина, который протаранил ворота Лычаковского кладбища во Львове, заплатит более 500 тысяч гривен возмещения. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Детали

В решении суда отмечается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения въехал в ворота Лычаковского кладбища, чем нанес коммунальному предприятию ущерб на 710 тыс. грн.

Поскольку размер страховой суммы по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств за вред, причиненный имуществу потерпевших составляет 160 тыс. грн, то истец требует вернуть соответственно 550 тыс. гривен.

В решении указывается, что суд получил все документальные подтверждения причиненного водителем ущерба, а также имеет подтверждение совершенного административного правонарушения. Поэтому суд принял решение в пользу ЛКП «Музей «Лычаковское кладбище».

С водителя взыщут 550 тыс. гривен возмещения материального ущерба и 8 тыс. грн судебного сбора.

Контекст

15 января во Львове 27-летний водитель BMW навеселе въехал в ворота Лычаковского кладбища, что на ул. Мечникова.

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Мужчина прошел проверку на устройстве Drager, который показал 1,60 промилле алкоголя в крови. В результате удара от машины ворота сместились примерно на 10 см. Конструкция покрылась трещинами, ее нужно демонтировать и заново собирать.

Справочно

Ворота Лычаковского кладбища построили в 1901 году в неоготическом стиле из песчаника. Последний раз их реставрировали в 2015 году.