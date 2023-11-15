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ЕС представил план привлечения мигрантов на рынок труда

ЕС представил план привлечения мигрантов на рынок труда

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Европейская комиссия предложила ряд мер для улучшения трудоустройства граждан в ЕС из третьих стран. Такие меры должны улучшить пути легальной миграции и помочь европейским странам решить проблему дефицита рабочей силы. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

Детали

Предложение направлено, чтобы найти соответствие между европейскими работодателями и работниками из-за пределов ЕС, а также облегчить признание их квалификаций.

Несколько государств-членов уже работают над мерами, такими как упрощение визового режима, чтобы привлечь на свой рынок труда больше работников из-за пределов ЕС. Сейчас институты ЕС также ведут переговоры по пересмотру директивы о едином разрешении, которое предоставляет гражданам стран, не входящих в ЕС, право работать в стране-члене, пытаясь упростить наем работников.

Чтобы уменьшить бюрократические барьеры, Комиссия также выдвинула рекомендацию по облегчению признания квалификаций.

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Новые меры позволят соискателям работы, проживающим за пределами ЕС, зарегистрироваться на платформе и соответствовать вакансиям, опубликованным европейскими работодателями. Визовые процедуры все еще будут регулироваться государствами-членами.

По словам Комиссии, платформа поможет государствам-членам лучше справляться с «эндемической нехваткой рабочей силы и квалификации».

Цитата

«Мы ведем глобальную гонку за таланты против очень мощных конкурентов, которые имеют простые пути для граждан третьих стран», — добавил вице-президент Комиссии ЕС Маргаритис Схинас, указав на США, Канаду, Новую Зеландию и Австралию.

Справка

Согласно данным Евростата, уровень безработицы в Союзе остается низким – 6% – в то время как уровень вакантных рабочих мест все еще составляет почти 3%, что означает, что Европе трудно укомплектовать свою рабочую силу только внутренней рабочей силой. Кроме того, ожидается, что тенденция старения на континенте ухудшит ситуацию, что приведет к сокращению населения трудоспособного возраста.

Источник: УНН
Теги: ЕС, мигранты, Евросоюз, рынок труда
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