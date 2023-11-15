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В Виннице во время комендантского часа украли скульптуру собаки: виновным грозит до восьми лет тюрьмы

В Виннице во время комендантского часа украли скульптуру собаки: виновным грозит до восьми лет тюрьмы

фотогалерея

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Виннице во время комендантского часа двое молодых людей похитили декоративную скульптуру собаки. Полицейские разыскали и задержали злоумышленников. Им грозит до 8 лет тюрьмы, передает УНН.

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“14 ноября сотрудники отдела полиции № 2 Винницкого райуправления разыскали двух 27-летних винничан, причастных к похищению стальной фигуры. За такое правонарушение злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы”, — сообщили в нацполиции региона.

Детали

О похищении скульптуры полицейские узнали, когда мониторили соцсети. Владелец заведения общественного питания по ул. Стрелецкой, которому и принадлежала металлическая собака, рассказал, что неизвестные ночью похитили декоративную фигуру, которая была размещена на входе в кафе. В заметке было и видео снятое камерами видеонаблюдения, где хорошо видно момент кражи, и тех кто это сделал.

Имея видео правоохранители за несколько часов установили и разыскали злоумышленников. Ими оказались двое 27-летние жители г. Винницы, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.

Горе-воров поместили в изолятор временного содержания. Им обоим уже объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Вещественное доказательство, то есть металлическую собаку, тоже разыскали и изъяли.

Источник: УНН
Теги: Винница и Винницкая область, комендантский час, скульптура, Национальная полиция, вор, собака
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