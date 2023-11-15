Зеленский: россия еще способна нести зло, мы должны ежедневно бороться

КИЕВ. 15 ноября. УНН. россия еще способна нести зло. Закрыть глаза ни у кого не получится. Должны бороться и должны беречь нашу оборону. Должны ежедневно добавлять нашему государству больше силы. Об этом заявил президент Зеленский во время своего вечернего обращения, передает УНН.

Детали

Президент отметил, что ночью россияне нанесли ракетный удар по Селидовому в Донецкой области, просто по жилым домам. Они ударили четырьмя ракетами. Есть погибшие. Вероятно, есть люди под завалами. Весь день продолжается разбор завалов. Всем раненым была оказана необходимая помощь. Более 20 домов разрушены.

Другой российский удар – по Запорожской области, тоже ракетный. Среди погибших – ребята-спасатели. Они прибыли на место после первого попадания, начали помогать. И был повторный удар. Зеленский выразил соболезнования всем, чьих родных и близких забрал российский террор.

Зеленский сообщил, что сегодня было много международной коммуникации.

Он говорил с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. Поблагодарил Италию за принципиальную и мощную помощь Украине.

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«Украина очень ценит, что Италия – рядом с нами в это время. Ценим и личную энергию Джорджи, госпожи главы правительства, всю ту активность, с которой она аргументирует помощь нашему государству», — сказал президент.

Двое политиков обсудили сотрудничество в сфере безопасности, пакеты поддержки. Обменялись мнениями о ситуации в Европе и мире. Обсудили и кое-что о новом санкционном пакете Евросоюза. Италия в следующем году будет председательствовать в «Группе семи», и уже сейчас нарабатывает соответствующие приоритеты.

Также Зеленский говорил с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой и поблагодарил за поддержку и справедливую высокую оценку украинских успехов в приближении к Европейскому Союзу.

«Очень важно, чтобы вся наша Европа усиливалась, и от этого выиграет каждое государство на континенте, которое уважает общие правила ЕС», — подчеркнул глава государства.

Высокопоставленные чиновники обсудили подготовку украинской энергетики к зиме и, как предполагается, к обострению российского террора против объектов энергетики. Обсудили и экономические вопросы, которые важны для обоих народов.

Зеленский провел переговоры сегодня еще с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Есть конкретные договоренности с Канадой по усилению украинской ПВО, мобильных огневых групп и защиты от российских дронов.

«Поблагодарил Канаду за неизменное лидерство в санкциях против России. Есть новая и важная канадская инициатива – коалиция партнеров для возвращения украинских детей, которые были депортированы в Россию», — сказал президент.

Также обсудили и вопрос достройки музея Голодомора-геноцида. Канада согласилась помочь с этим в Украине.

Зеленский провел сегодня и несколько совещаний и отметил совещание с представителями правоохранительного сектора, в частности был руководитель Службы безопасности Украины, который доложил о противодействии коллаборационистам и по защите украинцев от тех, кто сознательно разжигает вражду внутри Украины.

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Также состоялось совещание с министром обороны и другими чиновниками. Все ключевые вопросы сводятся к обеспечению защиты людей и возможности Украины проводить наступательные операции.