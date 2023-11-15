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Такого еще не было: россию исключили из исполнительного совета ЮНЕСКО

Такого еще не было: россию исключили из исполнительного совета ЮНЕСКО

КИЕВ. 15 ноября. УНН. россию впервые в истории исключили из исполнительного совета ЮНЕСКО, что стало очередным шагом ослабления международной роли рф. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сети Х, передает УНН.

Цитата

"Впервые в истории россия была исключена из исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это правильно: российским террористам нет места во главе значимых международных организаций. Международная роль России будет только продолжать ослабевать", — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Детали 

Решение прокомментировал представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Он отметил, что сначала Россию выгнали из Международного суда ООН по результатам выборов, а теперь из исполнительного совета ООН.

"Теперь Москва выброшена из Исполнительного комитета ЮНЕСКО, опять же – впервые в своей истории. Дальше будет!" – написал Кислица.

Согласно опубликованным на сайте ЮНЕСКО результатам голосования, в группу ІІ "Восточная Европа" Исполнительного совета ЮНЕСКО, куда входила россия, избрали Сербию (137 голосов), Албанию (134), Словакию (117) и Чехию (99).

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Источник: УНН
Теги: Россия, ЮНЕСКО
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