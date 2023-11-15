ЕС согласовал первый в истории закон об ограничении выбросов метана

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Депутаты Европарламента и правительства ЕС в Совете достигли согласия относительно первого в истории блока регулирования метана. Новые правила заставят операторов инфраструктуры ископаемого топлива измерять и отчитываться о выбросах. Об этом пишет издание politico, передает, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Европейский Союз утвердил документ почти через два года после того, как Брюссель и Вашингтон начали Глобальное обещание по метану на COP26 в Глазго.

Принятое соглашение по закону о борьбе с выбросами метана из ископаемого топлива открывает путь к введению правил для иностранных поставщиков энергоносителей блока, таких как Соединенные Штаты.

Согласно этому закону отныне операторы инфраструктуры ископаемого топлива должны не только измерять и сообщать о выбросах метана в среду, но и регулярно проверять свои производства на предмет утечки мощного парникового газа.

Новое законодательство будет касаться и импорта, который составляет около 80 процентов потребления нефти и газа в ЕС. От компаний, импортирующих нефть и газ в блок, потребуют продемонстрировать, что их цепь поставок имеет стандарты мониторинга выбросов, эквивалентные стандартам ЕС с 2027 года.

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Совет и парламент обратились к Комиссии с просьбой установить лимиты интенсивности выбросов метана для ископаемого топлива, импортируемого в ЕС, с целью наложения штрафов на компании, которые не придерживаются новых лимитов с 2030 года, заявила ведущий депутат Европарламента Ютта Паулюс.

Отметим, что этот закон все еще требует одобрения парламента и стран ЕС. Впрочем, обычно это не более чем формальность.

Дополнительно

Метан имеет более чем в 80 раз больший потенциал согревания, чем углекислый газ в течение двух десятилетий. Именно на метан приходится примерно 30% ответственности за повышение глобальной температуры.