Сумщина: армейцы рф из минометов обстреляли Середину-Буду, есть раненый

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские военные обстреляли из минометов Середину-Буду, что в Сумской области. Из-за этой атаки в городе многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры. Есть раненый гражданский. О последствиях обстрелов сообщили в прокуратуре региона, пишет УНН.

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“По данным следствия, 15 ноября 2023 года около 12 часов оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории российской федерации из миномета обстреляли г. Середину-Буду Шосткинского района. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, обломками посечены фасады частных домов, 48-летний местный житель получил ранения”, — рассказали в прокуратуре.

Детали

Прокуроры Шосткинской окружной прокуратуры во взаимодействии с другими правоохранителями зафиксировали последствия обстрела. И по факту открыли уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В дальнейшем все собранные материалы уголовного производства передадут в УСБУ в Сумской области.

Дополнительно

От атак российских захватчиков страдали и в других районах области. По данным ОВА под удар в среду кроме жителей Середино-Будской громады попали также жители Краснопольской, Хотинской и Юнаковской ОТГ.

Всего в течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировали 46 взрывов. В частности:

• Краснопольская громада: враг бил из миномета (9 взрывов). Также зафиксирован обстрел дроном-камикадзе FPV (2 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и обстрел из АГС (4 взрыва).

• Середино-Будская громада: осуществлены обстрелы из миномета (18 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов ранен местный житель.

• Хотинская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Юнаковская громада: осуществлен артобстрел из САУ (6 взрывов).

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Напомним

Ночью российские оккупанты совершили минометный обстрел Краснопольской громады в Сумской области