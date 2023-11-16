Фарион подает иск в суд из-за своего увольнения

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Доктор филологических наук Ирина Фарион опубликовала в телеграмме копию приказа о своем увольнении, которое распространилось в медиа, и сообщила, что готовит иск в суд, поскольку ее уволили без всякой подписи, передает УНН.

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"Увольнение без единой подписи. Это что-то новое в трудовом праве", — написала Фарион.

Она также добавила, что люди, которые работают в стенах Львовской политехники, стали враз "маленькими", несмотря на то, что когда-то эти стены освятили жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Петр Франко и Степан Чарнецкий.

Детали

Фарион поблагодарила «каждого своего студента за радость, роскошь и глубину общения» и коллектив кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники, с которой, по словам преподавательницы, она была "более 30 лет общей душой".

Ученая и политик отметила, что "все только начинается, потому что каждый финиш — это по сути старт", процитировав поэтессу Лину Костенко, и отметила, что "готовит иск в суд".

Контекст

Бывший народный депутат от ВО “Свобода”, языковед и преподаватель из Львова Ирина Фарион вызвала политический “языковой” скандал: языковед в интервью Янине Соколовой заявила, что "категорически не принимает" то, что некоторые военнослужащие бригады "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в частности в бою.

Также Фарион потребовала от военного командования Украины “принять меры” в отношении заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина и начальника штаба бригады “Азов” Богдана Кротевича, которые ее раскритиковали.

Эти заявления вызвали волну критики в адрес Фарион. Студенты университета “Львовская политехника”, где преподает Фарион, устраивали акции протеста ради ее увольнения.

В дальнейшем у себя в Telegram языковед резко реагировала на критику, называла бойцов “москворотыми быками” и публиковала заявления тех, кто стал на её сторону.

Добавим

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций бывшего народного депутата Ирины Фарион.

15 ноября стало известно, что Ирина Фарион была уволена с должности профессора преподавателя кафедры украинского языка Национального университета “Львовская политехника”.