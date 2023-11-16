Новости: Война
16 ноября 2023, 00:11 • Лилия Подоляк • 7335
Харьков под ударами оккупантов - ОВА
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Враг в эти минуты бьет по Харькову, жителей просят находиться в укрытиях. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
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«Оккупанты наносят удары! Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях!», — говорится в сообщении.
Детали
В Харьковской, Донецкой и Луганской областях объявлена воздушная тревога. Карту актуальных тревог можно посмотреть по ссылке.
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Источник: УНН
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