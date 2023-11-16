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Харьков под ударами оккупантов - ОВА

Харьков под ударами оккупантов - ОВА

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Враг в эти минуты бьет по Харькову, жителей просят находиться в укрытиях. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

«Оккупанты наносят удары! Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях!», — говорится в сообщении.

Детали

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях объявлена воздушная тревога. Карту актуальных тревог можно посмотреть по ссылке.

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Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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