Совбез ООН одобрил резолюцию с призывом к гуманитарным паузам в Газе

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Совет безопасности ООН 15 ноября поддержал резолюцию, призывающую к срочным и длительным гуманитарным паузам в Секторе Газа. Резолюция требует, чтобы паузы длились “достаточное количество дней”, чтобы обеспечить доступ гуманитарной помощи в Сектор Газы. Об этом сообщает издание Радио Свобода, передает УНН.

Детали

По данным издания, за принятие резолюции проголосовали 12 членов Совета безопасности ООН. В то же время, представители США, России и Великобритании воздержались от этого голосования.

Отмечается, что в резолюции содержится призыв к немедленному и безусловному освобождению всех заложников, которых удерживает “Хамас”.

Соглашение также предусматривает, что Израиль освободит несколько палестинских женщин и детей из израильских тюрем и увеличит объем гуманитарной помощи, разрешенной для ввоза в Сектор Газа, — сообщили журналисты.

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Дополнительно

Ранее УНН сообщал, со ссылкой на Reuters о том, что катарские посредники 15 ноября договаривались о перемирии’я договориться о соглашении между Израилем и ХАМАС.

По сообщению, предлагается ввести трехдневное прекращение огня в обмен на освобождение заложников-гражданских. В случае реализации соглашения это будет самое большое освобождение заложников с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Общее количество пленных оценивается примерно в 240 человек.

Напомним

14 ноября представитель Организации Объединенных’Наций сделал заявление о том, что они глубоко обеспокоены “драматической потерей людей” в нескольких больницах в секторе Газа. “Во имя’гуманности” генеральный секретарь призвал немедленно прекратить огонь. В частности, это произошло после того, как в понедельник силы ЦАХАЛ подошли к воротам Аль-Шифа, главной больницы города Газа, под которой, как считает израильская сторона, размещены командные пункты ХАМАС.