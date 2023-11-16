Немецкое издательство прекращает продажу книг о путине после информации, что автор получал деньги из москвы

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Немецкое издательство объявило, что прекратит продавать книгу о российском президенте Владимире Путине от известного журналиста Губерта Зайпеля после того, как в СМИ появились разоблачительные статьи о том, что он автор получил не менее 600 тысяч евро в оффшорных платежах, связанных с российскими источниками. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

В частности издатель Hoffmann und Campe заявил в своём заявлении, что больше не будет продавать две научно-популярные книги о Путине авторства Зайпеля после сообщений немецкого журнала Der Spiegel и общественного немецкого телевидения ZDF.

В журналистских материалах говорилось о том, что Зайпель принимал деньги, косвенно связанные с российским олигархом, находящимся под санкциями, чтобы опубликовать Путина в выгодном свете в опубликованных книгах.

Немецкое общественное телевидение NDR, которое в 2012 году сняло документальный фильм с Зайпелем о Путине и транслировало его интервью российским президентом в прошлом, также заявило, что рассматривает судебный иск против репортера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: путин хочет, чтобы мир забыл об Украине, но этого не будет - Штайнмайер

Дополнение

Речь идет о двух книгах: «Власть Путина» 2021 года и «Путин. Внутренние виды власти» 2015 года, сообщили в издательстве.

Der Spiegel и ZDF сообщили, что, столкнувшись с заявлениями, Зайпель отрицал, что когда-либо получал деньги от третьих сторон за фильмы или телеинтервью.

В то же время, как сообщает Spiegel, он якобы признал поддержку в отношении книжных проектов.

В заявлении немецкого телевидения NDR говорится, что «журналист признался NDR, что получил деньги от Алексея Мордашова по двум «спонсорским контрактам» в 2013 и 2018 годах и объяснил, что это было для двух книжных проектов».

Мордашов, который, как полагают, имеет тесные связи’с Путиным, является одним из многих российских олигархов, против которых Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз ввели санкции после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.