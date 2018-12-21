Табачная коррупция. "Филипп Моррис" и его опасные связи

Табачный гигант "Филипп Моррис Украина" в своем отчете за 2017 год пишет, что финансирует активистов общественной организации "Украинское общество экономических свобод" (УОЭС). Им досталось аж 150 тыс. долларов США (42 млн грн), якобы на реализацию проекта по привлечению молодежи к гражданскому обществу.

Но оказывается, что основатель ОО "УОЭС" Марьян Заблоцкий по совместительству руководит еще и Общественным советом при комитете ВР по вопросам налоговой политики, который в свою очередь обходит "Филипп Моррис Украина" при решении таможенных ставок.

Журналисты УНН провели собственное расследование и выяснили, кто может защищать бизнес табачного гиганта в стенах украинского парламента.

Активисты-налоговики

В конце 2016 года при налоговом комитете ВРУ был создан не предусмотренный ни одним законом Украины Общественный совет. Ее возглавил Марьян Заблоцкий - бывший "эксперт" члена этого же комитета, народного депутата Виталия Хомутынника.

Общественный совет успешно действует и сегодня, он является совещательным органом при налоговом комитете, к ведению которого относится, в частности, законодательное регулирование вопросов системы налогообложения, общегосударственных налогов и сборов (обязательных платежей), местных налогов и сборов, других доходов бюджетов неналогового характера.

Согласие на создание такого Совета, вероятно, дала председатель одноименного комитета Нина Южанина.

Законы пишутся для людей, а не депутатов

О незаконности Общественного совета при налоговом комитете ВР УНН уже упоминал.

В частности указывал, что Закон Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", который устанавливает исчерпывающий перечень органов ВРУ и порядок их формирования, избрание, назначение и отзыв их должностных лиц (раздел III указанного ЗУ).

В соответствии с указанным законом, к органам Верховной Рады относятся:

Депутатские фракции (глава 11 раздела III Закона Украины "О Регламенте ВРУ");

Согласительный совет депутатских фракций (глава 14 раздела III Закона Украины "О Регламенте ВРУ");

Глава, первый заместитель главы ВРУ и заместитель главы ВРУ (глава 15 раздела III Закона Украины "О Регламенте ВРУ");

Комитет (глава 16 раздела III Закона Украины "О Регламенте ВРУ");

Временные специальные комиссии и временные следственные комиссии (глава 17 раздела III Закона Украины "О Регламенте ВРУ").

Впрочем, депутаты из налогового комитета ВР, которые пишут законы для других, сами, очевидно, их соблюдать не собираются. Такой вывод УНН сделал после получения ответа из комитета, который не готов расформировывать свой незаконный совещательный орган.

Неприбыльные активисты

Почти все проекты Заблоцкого так или иначе касаются налогового законодательства. Даже Общественная организация "УОЭС", которая финансируется на десятки миллионов гривен "Филипп Моррис Украина", позиционирует себя экспертом в этих вопросах.

На сайте организации указано, что основана она в ноябре 2015 года, а деятельность ее направлена на "увеличение экономических свобод путем упрощения налогообложения, внедрения дерегуляции и усиления защиты прав собственности".

Но интересно то, что сам Заблоцкий не имеет никакого отношения к налоговому праву.

"Когда главу Общественного совета в 2016 году выбирали, то приставили человека, который никакого отношения не имел к налоговому праву. Это вообще нонсенс", - рассказал УНН бывший министр и член Общественного совета при налоговом комитете ВР Сергей Терехин.

Он и сам подтверждает, что это формирование действует неправомерно, одновременно отмечая, что был на его заседании только один раз.

Учитывая тот факт, что изменения в Налоговый кодекс в части увеличения ставки пошлины на подакцизные товары (которые принимаются в последние годы), часто не касаются продукции "Филип Моррис Интернешнл", не исключено, что финансирование табачным гигантом "УОЭСа" делается в целях поощрения Заблоцкого как главы Общественного совета при комитете ВР.

Если добавить тот факт, что сегодня Заблоцкий является руководителем еще одной ОО - "Центр эффективного законодательства" (организация, которая регулярно осуществляет экспертизу проектов законодательных актов, которые рассматриваются налоговым комитетом - ред.), можно говорить о вероятном конфликте интересов.

Возвращаясь к "Филипп Моррис Украина", отметим, что финансирование табачным гигантом "УОЭСа" может противоречить Акту США о коррупции во внешнеэкономической деятельности (Foreign Corrupt Practices Act), имеющему экстерриториальное действие и который применяется к субъектам хозяйствования, акции которых размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже (к числу которых относится ЧАО "Филип Моррис Украина").

Учитывая вышеизложенное, УНН намерен обратиться за официальным комментарием к Филип Моррис Интернешнл (США).

Также УНН направит информационный запрос в НАПК с просьбой оценить функционирование не предусмотренного действующим законодательством Общественного совета при налоговом комитете, который имеет все признаки коррупции.

Добавим, что "Филип Моррис Украина" информационный запрос УНН о предоставлении комментария по поводу налогообложения продукции проигнорировал.