Financial Times дали прогноз на 2019 год: об эскалации в Украине и Brexit

Сменят ли новые лидеры стрых? Справится ли Макрон с "желтыми жилетами?

КИЕВ. 2 января. УНН. В эпоху Дональда Трампа и Brexit, протекционизма и популизма, становится все труднее спрогнозировать, что произойдёт в мире. Для аналитиков Financial Times это так. Команда дала неверный ответ на восемь из 20 главных вопросов прошлого года, а именно — заявив, что против президента США Дональда Трампа начнется процедура импичмента (хотя в этом году эксперты дублируют прогноз), поддержав не того кандидата на пост президента Мексики, а так же допустив ошибку относительно бюджета еврозоны и победы на чемпионате мира.

В издании отметили, что были слишком оптимистичны в отношении цен на нефть, роста на развивающихся рынках и фондового индекса S&P 500. Такой прогноз издание назвало худшим за многие годы. О том, что же прогнозирует FT в году 2019 для мира в целом и для Украины в частности, сообщает УНН.

Остановят ли Brexit?

Да. В последний момент Великобритания спасется от этого акта членовредительства. Brexit значит Brexit, заявила Тереза Мэй в 2016 году, но после двух лет ожесточенных споров даже собственная партия премьер-министра не может договориться о том, что это значит на практике. Неспособность парламента договориться о какой-либо единой версии Brexit обернется вопросом для избирателей. На втором референдуме они проголосуют за восстановление репутации Великобритании как нации, не желающей жертвовать процветанием и безопасностью ради идеологической одержимости. Этот прогноз внушает столько же надежд, сколько и ожиданий.

Станет ли Джереми Корбин премьер-министром Великобритании?

Нет. Лидер оппозиции улучшил свой имидж в обществе, но лишь в пределах партии лейбористов. Вполне возможно, что в 2019 году в Великобритании пройдут всеобщие выборы, но эксперты FT сильно сомневаются, что он победит. Опросы общественного мнения показывают, что популярность Корбина не так высока, как популярность Терезы Мэй и его собственной партии. Его выступление не убедило избирателей, что он способен руководить. Но если Консервативная партия продолжит войну на истощение из-за Европы, лейбористы еще могут подняться из руин, особенно если Корбин больше не будет стоять у руля.

Удастся ли президенту Франции Эммануэлю Макрону возобновить свои реформы после “жёлтых жилетов”?

Да. У французского президента нет выбора. Сдаться — значит прекратить своё существование в качестве политика. Тактическая пауза всё-же неизбежна, считают эксперты, чтобы гнев демонстрантов ушёл на спад, а население ощутило последствия снижения налогов на жилье и повышения уровня минимальной заработной платы. В то же время Макрон продолжит реформы в сфере пенсионной системы, страхования от безработицы и регулирования бизнеса. Меры по модернизации государства будут более болезненными, но они смогут помочь удовлетворить требования протестующих, недовольных высокими налогами. Однако, чтобы избежать дальнейших протестов, Макрону придется намного лучше работать, чтоб люди за ним следовали.

Добьются ли популисты больших успехов на выборах в Европейском парламенте?

Да. Эти выборы идеально подходят для того, чтобы популисты и националисты добились больших успехов. Опросы показывают, что иммиграция является главной проблемой в большинстве стран. Выборы в ЕП часто используются для того, чтобы учесть уровень протестного голосования, и проводятся по принципу пропорционального представительства, что лишь на руку популистам. Националистические партии, в том числе Лига Маттео Сальвини в Италии, “Альтернатива для Германии” и “Шведские демократы”, вероятно, добьются значительных успехов. В целом, центристское проевропейское большинство сохранится. Но следующий парламент будет гораздо более разобщенным и спорным.

Будут ли демократы пытаться объявить импичмент президенту Дональду Трампу?

Да. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера достигнет кульминации в начале 2019 года с целым рядом обвинительных заключений и изобличающим докладом. Отрешенное отношение Трампа к его выводам — о сговоре с Россией с целью взлома почтовых серверов Демократической партии и согласования их публикации — приведет в ярость демократов. Спикер, Нэнси Пелоси, согласится на слушания. Трамп будет привлечен к ответственности простым большинством в Конгресе. Но Сенат, нуждающийся в двух третьих голосов, чтобы осудить его, реабилитирует его. Будет подготовлена почва для президентских выборов на основе “верховенства закона” в 2020 году.

Будет ли заключено торговое перемирие между Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином?

Нет. Хотя прекращение "огня" в тарифной войне между США и ЕС продолжается с июля, Трамп и другие члены его администрации более критично высказываются относительно того, что они называют привычными действиями Китая, мешающими беспрепятственной торговле. По сути, США заявляют, что во избежание увеличения тарифов на товары из Китая соглашение, заключенное между Трампом и Си в декабре, означает, что в ближайшие три месяца Китай должен начать демонтировать всю модель своего развития, основанного на государственном вмешательстве. Этого не произойдет, считают эксперты. США возобновят повышение тарифов на импорт из Китая до середины следующего года.

Ждать ли от России эскалации военных действий против Украины?

Нет. Захват Россией трех украинских военных кораблей в Черном море в ноябре эксперты назвали зловещим. Отделение Украины от Русской православной церкви вызвал напряженность. Непопулярные пенсионные реформы подорвали рейтинги одобрения Владимира Путина; военные действия против Украины могут быть отвлекающим маневром властей РФ для патриотического сплочения населения. Но президент России тщательно взвешивает риски. Украинские вооруженные силы подготовлены и оснащены лучше, чем пять лет назад; россияне не будут приветствовать больше потери от борьбы с “братской” нацией. Осторожность восторжествует в Кремле, считают аналитики.

Будет ли новый финансовый кризис?

Нет, если трактовать финансовый кризис как кризис, в котором политики должны одновременно спасти или урегулировать проблемы более чем одного глобального финансового учреждения. Мы же будем наблюдать периоды турбулентности на финансовых рынках и в ряде национальных экономик. Поводом для оптимизма является то, что после кризиса 2008 года основные показатели финансовой деятельности глобальных финансовых учреждений существенно улучшились. Поводами для пессимизма является то, что процентные ставки остаются низкими, по-прежнему значителен уровень задолженности, и цены на многие активы высоки. Наиболее слабыми звеньями являются несколько развивающихся рынков, Китай, Британия, переживающая нелегкие времена в связи с Брекситом, итальянский суверенный долг и американские акции.

Будет ли Нарендра Моди по-прежнему премьер-министром Индии после парламентских выборов в стране?

Да. Правящая партия Моди Бхаратия Джаната недавно потерпела поражение на севере страны, важнейшем для нее регионе, где она пользуется высокой поддержкой населения, говорящего на хинди. Оппозиционный Конгресс, в то же время, завоевал победу в трех штатах, где у власти были представители правящей партии. Эти потери свидетельствуют о том, что Моди изо всех сил пытается оправдать высокие ожидания, которые возлагали на него избиратели в 2014 году. Но премьер-министр остается популярным и харизматичным, решительным участником кампании. Он, вероятно, сделает все возможное, включая волну популистских расходов, чтобы обеспечить свою победу.

Разгорятся ли споры вокруг Южно-Китайского моря?

Нет. Пекин озабочен торговой войной со США и не хочет давать Дональду Трампу больше предлогов для нападок на Китай. Ни одна другая страна-заявитель не сможет противодействовать Китаю в спорных водах из-за подавляюще неравной силы. Пекин будет продолжать спокойно наращивать мощь и милитаризировать искусственные острова в Южно-Китайском море, но не предпримет более смелых шагов, по крайней мере, в 2019 году.

Ускорит ли Жаир Болсонару экономический рост в Бразилии?

Да. В любом случае, крупнейшая экономика Южной Америки близка к циклическому восстановлению после самой большой в истории рецессии. Предложенные президентом Болсонаро экономические реформы усилили волнения, которые уже существовали среди инвесторов. Эти меры по либерализации, проводимые министром экономики, получившим образование в Чикагском университете, представляют собой более разумные части зачастую одиозной правительственной платформы. Если Болсонаро сможет провести некоторые из своих реформ через Конгресс, особенно столь необходимую пенсионную реформу, это даст дополнительный импульс экономике.

Сможет ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман пережить последствия убийства Джамала Хашогги?

Да. Молодой принц провел три года, консолидируя свою власть и ограничивая соперников. Король Салман, его стареющий отец, стоял на стороне любимого сына, и было бы унизительно смещать принца в должности. На международном уровне Дональд Трамп ясно дал понять, что считает отношения США с крупнейшим в мире экспортером нефти — и обещанные принцем Мухаммедом миллиарды долларов инвестиций и продаж оружия — гораздо важнее, чем жестокое убийство Хашогги. В то же время аналитики делают ремарку: принц оказался непредсказуемым и упрямым. Если очередная необдуманная акция под его наблюдением вызовет новый международный кризис, ситуация может измениться.

Достигнет ли S&P 500 в 2019 году отметки выше 3000?

Нет. Средняя оценка аналитиков близка к этому уровню, несмотря на недавнюю турбулентность. Но позитивные факторы, лежащие в основе одной из самых продолжительных на Уолл-Стрит тенденций на повышение, сходят на нет. Рост доходов будет медленнее, а маржа — сжиматься. Пауза в снижении ставок со стороны Федерального резерва, ограничение силы доллара и стимулирование со стороны Китая должны помочь сохранить настрой. Но этот цикл затянулся, и корпоративный кредитный дефицит растет. В эпоху легких денег ни в одном секторе не наблюдалось такого разгула, как в кредитном. И когда музыка утихнет, на фондовом рынке всем станет ясно, что значение имеют основные показатели финансового состояния компаний.

Сможет ли премьер-министр Эфиопии сохранить динамику одного из ярчайших преобразований в Африке?

Да. Абий Ахмед, пришедший к власти в апреле, стал самым большим сюрпризом для Африки в 2018 году. Он освободил тысячи политических заключенных, разрешил возвращение запрещенных оппозиционных групп, заключил мир с Эритреей и назначил кабинет министров, половину которого составляют женщины. Изменения дали заряд большей части континента. Учитывая мужество и решимость, которые он проявил, было бы опрометчиво делать ставки против Ахмеда — даже если он бросил вызов корыстным интересам правящих кругов, которые уже однажды пытались убить его, и его дальнейший путь по-прежнему усеян опасностями.

Будет ли нефть марки Brent до конца года ниже 60 долларов за баррель?

Да. Цены на нефть резко упали за последние три месяца благодаря стремительному росту производства в США и ухудшению экономических перспектив. Оба фактора сохранятся в 2019 году. Снижение цен будет тормозить сланцевую отрасль США, но в системе есть достаточный импульс, включая бурение скважин и ожидание их ввода в эксплуатацию, чтобы поддерживать рост добычи. В этом месяце OPEC и ее союзники попытались стабилизировать цены, согласившись сократить объемы производства, однако их правоприменительная дисциплина может ухудшиться.

Привлечет ли компания Uber максимальный в истории объем инвестиций в ходе первичного публичного размещения своих акций (IPO)?

Нет. 25 миллиардов долларов, которые компания Alibaba привлекла в ходе своего рекордного IPO, оценивая его почти в 170 миллиардов долларов, почти наверняка недостижимы. Недавнее снижение акций технологических компаний и большие операционные убытки Uber делают оценку в 120 миллиардов долларов, которую называют некоторые банкиры, слегка натянутой. Но фондовому рынку не хватает новых быстроразвивающихся компаний, и Uber, находящийся под новым руководством, имеет шанс завоевать огромный рынок транспортных и логистических услуг. Его оценка все еще может составить конкуренцию 100 миллиардам долларов, которые Facebook достиг в рекордном американском технологическом IPO. Успешный дебют также подготовит почву для технологических компаний, которые надеются последовать примеру, включая Airbnb, Pinterest и Palantir.

Уйдет ли Марк Цукерберг с поста председателя Facebook?

Нет. Учитывая проблемы управления в Facebook, он должен. Но он не будет, по крайней мере, не по собственной воле. В отличие от Элона Маск, которого выгнали с поста председателя Tesla за нарушение правил Комиссии по ценным бумагам и биржам, Цукерберг пока не допустил каких-либо правонарушений (что может измениться, если Федеральная торговая комиссия сочтет, что Facebook нарушает соглашение о конфиденциальности 2011 года). Правление может вытеснить его, но у него все еще есть контрольный пакет акций размером почти 60% — этого достаточно, чтобы продолжать управлять компанией так долго, как ему бы хотелось.

Будет ли кривая доходности США инвертировать?

Да. Наклон, образованный с учетом доходности казначейских облигаций с различными сроками погашения, перед большинством спадов менял направление (ставки по краткосрочным облигациям выше, чем по долгосрочным) и теперь опасно близок к другой точке перегиба. Доходность казначейских облигаций с 10-летним сроком погашения вряд ли поднимется намного выше 3%, ее росту препятствуют такие факторы как дезинфляционная демография и спрос на надежные активы, при этом по-прежнему существует вероятность того, что в 2019 году ФРС поднимет ставки несколько раз. Это должно, хотя едва ли, привести к инвертированию кривой доходности — что указывает на возникновение неприятностей в будущем.

Утратит ли компания Huawei свое присутствие за пределами Китая?

Нет. Китайский гигант телекоммуникационного оборудования столкнется с ограничениями на ключевых рынках Запада. США и Австралия уже ввели запрет на компанию. Другие, такие как Великобритания, Канада, Германия и Франция, могут ввести частичные ограничения, например, запретить Huawei поставлять оборудование в свои “основные” сети 5G, в то же время позволяя ему выполнять больше периферийных работ. Но это не остановит компанию в продвижении на рынки. Ее присутствие на развивающихся рынках, глобальное доминирование в мобильных устройствах и растущий бизнес предприятия станут для нее поддержкой и позволят продержаться до тех пор, пока появление интернета вещей не придаст ей очередной мощный импульс.

Выживет ли альянс Nissan-Renault без Карлоса Гона?

Да. Конечно, для альянса все выглядит не очень хорошо: одна из немногих очевидных причин ареста и смещения с должности Гона заключается в том, что это было симптомом напряженности между Токио и Парижем. Напряжение прогнозированно усилиться, прежде чем спадёт. Тем не менее, по мере того, как разворачивается кризис, будет поставлен под сомнение ряд вопросов, в том числе о том, что Гон был незаменимым для альянса. Его члены тесно связаны между собой и обеспечивают друг другу максимальные возможности для развития технологий массового рынка, необходимых в будущем. Будет достигнута договоренность, и союз сохранится.