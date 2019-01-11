В МинТОТ рассказали, как Россия вывозит уголь с ОРДЛО, избегая международных санкций

О схемах Российской Федерации по продаже угля с оккупированных территории Украины и продажи их за границу.

КИЕВ. 11 января. УНН. Действительно ли судно VOLGO-BALT 214 под флагом Панамы, потерпевшее бедствие и затонувшее у берегов Турции, перевозило уголь из оккупированного Донбасса, проверить будет очень сложно. Такое мнение высказал заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука во время блиц-интервью УНН.

- Недавно в МинТОТ заявили, что грузовое судно VOLGO-BALT 214 под флагом Панамы, потерпевшее бедствие и затонувшее у берегов Турции, перевозило уголь из порта Азов (Российская Федерация) - этот российский порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса, в частности, в порты Турции. В какие еще страны Россия перевозит уголь из оккупированных территорий? Как ведется расследование этих случаев?

- Ведется и расследование, и ведутся переговоры. Дело в том, что сложно доказывать сам факт происхождения угля. По ту сторону государственной границы русские - они работают очень профессионально: используют уголь происхождением из Ростовской области. Часть залежей находится на территории России, и там есть шахты. Россияне предоставляют все сопроводительные документы под этот уголь и смешивают небольшую часть ростовского угля с большей частью донецкого угля, выдавая сопроводительные документы о происхождении этого угля из Ростовской области.

Эта схема действует и в отношении Турции, и, если помните, был скандал с Польшей. Сейчас мы проверяем две страны по меньшей мере, по нашим источникам, которые задействованы в такой схеме, и будем проверять определенных потребителей украинских, которые закупают российский антрацит. Будем проверять его на место происхождения, потому что есть определенные опасения, что это - участники такой же преступной схемы.

- Как происходит перемещение угля с оккупированных территорий и как его отслеживают?

- Мы этим занимаемся. Есть агентурные источники и спутниковые системы слежения, и мы постоянно получаем эту информацию. На сегодня в треугольнике Луганск-Донецк-пограничный переход на территорию Ростовской области курсирует примерно 3000 грузовых вагонов.

- Все они перевозят уголь?

- Не только - и металл, и руда. Но львиная доля - да, это уголь. Это большие потери (для Украины - ред.). На Азове они используют два порта - Таганрог и Азов. И вот только в Таганрог, они официально отчитались, что около 1,5 млн тонн в 2017 году было перегружено. Общий объем, по нашим оценкам колеблется примерно в районе семи миллионов тонн в год. Если умножить на 50-60 долларов за тонну, можно посчитать примерное количество убытков.

- Какие компании занимаются продажей и закупкой такого груза? Подпадают ли они под международные санкции?

- Покупатели с европейской стороны - европейские или турецкие компании, не под санкциями, а продавцы - это в основном две компании. Обе принадлежат Курченко. Одна называется "Газкомплект", другая - "ВнешТоргСервис", зарегистрированы в Южной Осетии. Южноосетинский банк открыл корреспондентские счета в Донецке. Таким образом осуществляется финансирование транзитом через Южную Осетию.

Такая же схема - через Южную Осетию - работает и в Приднестровье. Она придумана для того, чтобы избежать риска санкций.

- Возвращаясь к истории с судном VOLGO-BALT. Известно ли уже достоверно происхождение угля?

- Нет. Фактажа еще нет. Честно говоря, не могу себе сейчас представить, каким образом можно его получить. Поднимать со дна Черного моря? Вряд ли.



Технология выглядит следующим образом: часть угля разгружается в порту на пирсе или в Таганрог, или Азова. Рядом складируется уголь из Донбасса. Они хранятся отдельно. А вот во время загрузки именно в судно их смешивают между собой. Каким образом это доказать?

Дело в том, что показатели - не все, но некоторые, угля из Ростовской области, в частности энергоемкости, лучше, чем то уголь, который добывается на территории оккупированного Донбасса. Если условно показатель ростовского угля - 100%, а донецкого - 80%, то они, смешивая, получают 90%. Они подписывают документы на ростовское угля, но с показателем 90%. Возможно, как раз на разнице этих показателей можно будет (доказывать происхождение угля - ред.). Это уже вопрос к следственных органов или прокуратуры.

Мы можем отследить маршрут, как этот уголь попало в порт Азов. А вот дальнейшую его судьбу - что именно этот уголь попадает за границу - чтобы апеллировать к нашим европейским и американским партнерам по употреблению санкционных механизмов к покупателям - это более сложный механизм.



- Если окажется, что уголь, перевозившего VOLGO-BALT - с ОРДЛО, будет ли Украина подавать иск в международные суды?

- Иск составить не сложно, но он должен основываться на доказательствах, а это сложно доказать.

- А как вы будете проверять этот конкретный случай с углем на судне VOLGO-BALT?

- Пока я не знаю. Мы должны, с моей точки зрения, действовать по конкретному факту, а по общей тенденцией. Если из открытых источников я нашел информацию, что в 2017 году порт Таганрог нарастил грузоперевалку на 24% за счет перевалки угля. Увеличение добычи в Ростовской области не происходит. Тогда интересно, за счет этого увеличения и в Таганрогском порту, и в Азовском. Оба порта увеличили грузоперевалку за счет угля. Откуда они взяли этот уголь? Скорее всего, именно на таких основаниях будут основываться наши переговоры с партнерами.

Напомним, грузовое судно с украинским на борту затонуло у берегов Турции.



В МИД Украины сообщили, что береговой охраной Турции было оперативно приняты надлежащие меры после получения сигнала об аварии. К сожалению, 4 Украинская погибли.

Расходы на лечение пострадавших в результате аварии грузового судна у берегов Турции семерых граждан Украины возьмет на себя страховая компания.

Как сообщал УНН, в министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина проверит происхождение угля, которое везло грузовое судно с украинскими моряками на борту, с азнало аварии у берегов Турции.