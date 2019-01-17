Аналитики назвали 18 причин, по которым Трамп может быть агентом Кремля

Трамп давал указание подчиненным никогда не обсуждать планы продажи оружия Украиной

КИЕВ. 17 января. УНН. В прошлую пятницу авторитетное издание New York Times сообщило, что “через несколько дней после того, как президент (США Дональд ) Трамп уволил Джеймса Б. Коми с поста директора ФБР, сотрудники правоохранительных органов стали настолько обеспокоены поведением президента, что начали расследовать, работал в пользу России против американских интересов ”. Это расследование вполне может продолжаться под эгидой специального адвоката Роберта С. Мюллера III. В свою очередь, колумнист ещё одного авторитетного издания The Washington Post, историк, автор бестселлеров и внешнеполитический аналитик, которого Международный институт стратегических исследований назвал одним из “ведущих мировых авторитетов в области вооруженных конфликтов” Макс Бут в своей статье назвал ключевые факты, которые подкрепляют это утверждение.

Вот некоторые доказательства того, что, по мнению Бута, Дональд Трамп может быть, как называет его сам автор, российским “активом”:

1) У Трампа долгая история финансовых отношений с Россией. Так, по словам американских журналистов, с 2003 по 2017 год люди из бывшего СССР совершили 86 покупок за наличные недвижимости Трампа на общую сумму 109 миллионов долларов. В 2010 году частное подразделение Deutsche Bank также одолжило ему сотни миллионов долларов за тот же период, когда оно отмывало миллиарды российских денег.

“Русские составляют довольно непропорциональную часть многих наших активов. Мы не полагаемся на американские банки. У нас есть все необходимое финансирование из России”, — хвастался Трамп-младший в 2014 году. Более того, согласно признаниям бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, Трамп даже хотел построить башню Trump Tower во время президентской кампании в 2016 году с помощью помощника Владимира Путина. Именно такие финансовые затруднения обычно используются спецслужбами, такими как ФСБ, чтобы заманить в ловушку иностранцев, и они могут сделать Трампа уязвимым для шантажа, подчеркивает автор статьи.

2) Русские вмешались в выборы 2016 года в США, чтобы поспособствовать избранию президента Трампа.

3) Трамп, по словам аналитика, чуть ли не призывал русских взломать электронную почту своего конкурента — Хиллари Клинтон, 27 июля 2016 года, в тот самый день, когда хакеры российской разведки пытались атаковать серверы кампании Клинтон.

4) Согласно данным аналитиков из Moscow Project, был совершен “101 контакт между командой Трампа и оперативниками, связанными с Россией”, и “команда Трампа пыталась скрыть каждый из них”. Самым печально известным из этих контактов было 9 июня 2016 года, когда состоялась встреча в Trump Tower между верхушкой командыТрампа и кремлевским эмиссаром, обещавшим “накопать грязь” на Клинтон.

5) Кампания Трампа была полна людей, таких как Картер Пейдж, Джордж Пападопулос, Пол Манафорт, Рик Гейтс и Майкл Флинн, с подозрительно близкими связями с Москвой.

6) Манафорт, который управлял кампанией Трампа бесплатно и был в большом долгу перед российским олигархом, сейчас признается, что предлагал своему российскому деловому партнеру, который подозревается в связях с российской разведкой, данные опросов, которые можно было бы использовать для таргетирования российской кампании в социальных сетях от имени Трампа.

7) Партнер Трампа Роджер Стоун, который был в контакте с WikiLeaks, заранее знал, что русские взломали электронные письма председателя кампании Клинтон Джона Подесты, пишет аналитик, подчеркивая в то же время, что сам Стоун это отрицал .

8) Вступив в должность, Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми, чтобы остановить расследование относительно связей с Россией, а затем хвастался об этом послу России и министру иностранных дел, а также поделился с ними сверхсекретной информацией. Позже Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешена, потому что тот не прекратил расследование спецпрокурора Роберта Мюллера после увольнения Коми.

9) Трамп упорно отказался признавать, что Россия вмешалась в выборы в США, или мобилизовать усилия своего правительства, чтобы остановить будущее вмешательство в выборы. Он согласился с заявлениями Путина о том, что русские не вмешивались в выборы, а не с “высокой достоверностью” оценки американской разведки.

10) Как ни один президент до него, Трамп атакует и подрывает Министерство юстиции США и ФБР — два учреждения, которые стоят на передовой борьбы с российским шпионажем и оказывают влияние на операции в Соединенных Штатах.

11) Как ни один предыдущий президент, Трамп “нападает и подрывает” Европейский Союз и НАТО. Он предложил Франции покинуть ЕС, и заявлял, что Соединенные Штаты могут покинуть НАТО.

12) Трамп поддерживает популистских, пророссийских лидеров в Европе, таких как Виктор Орбан в Венгрии и Марин Ле Пен во Франции — так же делают и русские.

13) Трамп похвалил Путина как “сильного лидера”, критикуя почти всех остальных — от голливудских звёзд до глав союзных наций. Трамп даже похвалил Путина за высылку американских дипломатов и, несмотря на указания его помощников, поздравил Путина с переизбранием на пост президента.

14) Трамп был совершенно вялым во время своих встреч с Путиным, пишет аналитик, главным образом в Гамбурге и Хельсинки. Еще более подозрительным является тот факт, что Трамп “сделал все возможное, чтобы скрыть детали своих разговоров с ... Путиным, в том числе, по крайней мере, один раз, завладев записками своего личного переводчика и инструктируя лингвиста не обсуждать встречу с другими чиновниками администрации... Несколько чиновников заявили, что им так и не удалось получить достоверную информацию о двухчасовой встрече президентов в Хельсинки”.

15) Трамп защищает российское вторжение в Афганистан и повторяет другие пророссийские тезисы.

16) Трамп выводит войска США из Сирии, передавая эту страну России и ее союзнику — Ирану.

17) Трамп фактически ничего не сделал в ответ на захват Россией украинских кораблей в международных водах, тем самым способствуя усилению российской агрессии.

18) Трамп сеет хаос в правительстве. Последним таким случаем стал рекордный по продолжительности “шатдаун” и назначение и.о. на ключевые посты, такие как пост главы министерства обороны и министерства юстиции, тем самым продвигая российскую цель подорвать своего главного противника (США — ред.).

Как отмечает Бут, в свою защиту Трамп утверждает, что он был более жестким с Россией “чем любой другой президент”, но буквально в следующем предложении он говорит, что “ладить с Россией — это хорошо, а не плохо”. Всякий раз, когда Соединенные Штаты в последние два года фактически предпринимали шаги для установления жестких отношений с Россией — это делал Конгресс (законопроект о санкциях против России 2017 года) или помощники Трампа (высылка 60 российских дипломатов). The Post сообщает, что Трамп был “в ярости”, когда его администрация вела себя жестко по отношению к России, а NBC News сообщает, что он дал указание подчиненным никогда не обсуждать планы продажи оружия Украине.

“Вряд ли это „вне разумного сомнения“ случай, когда Трамп является российским агентом — конечно, не так, как Роберт Хансен или Олдрич Эймс. Но это сильные косвенные улики, что Трамп является, по словам бывшего и.о. директора ЦРУ Майкла Морелла и бывшего директора ЦРУ Майкла Хейдена, „невольным агентом Российской федерации“ (Морелл) или „полезным дураком“, которым „манипулирует Москва“ (Хайден). Если Трамп на самом деле не российский агент, он неплохо его имитирует”, — подытожил аналитик.

Напомним, на прошлой неделе газета The Washington Post опубликовала материал, в котором обвинила Трампа в сокрытии материалов о личных беседах с Владимиром Путиным. По данным источников газеты, сведения о личных встречах Трампа и Путина за последние два года в пяти местах отсутствуют даже в секретных документах. Издание посчитало это признаком тайных взаимоотношений между Белым домом и Кремлем.

Всего через пару часов Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявил, что проведет слушания по материалам газеты о содержании личных переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

