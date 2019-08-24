Выступление Президента по случаю Дня Независимости: стремление к независимости заложено в нашем генетическом коде

Полный текст выступления

Дорогие украинцы!

Каждое мое утро начинается с sms-сообщения.

Это sms от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов - семь, потерь - две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это - ноль.

Обстрелов - ноль. Потерь - ноль.

И давайте для начала поблагодарим тех, благодаря кому мы можем сегодня быть здесь, под ярким солнцем и чистым голубым небом.

И чтобы эти аплодисменты услышали наши защитники, которые сейчас на востоке страны защищают Украину.

Благодаря вам мы отмечаем сегодня 28-ю годовщину со Дня Независимости.

Хотя не совсем правильно говорить, что Украина - 28. Ведь до 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове "Апостол", основана Киево-Могилянской академии, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством. Это - лишь несколько важных событий яркой истории нашей многовековой и одновременно молодой страны.

Ну а сегодня мы отмечаем, пожалуй, самый важный день в жизни государства. День, когда оно получило независимость.

Сегодня уже сформировалось целое поколение, рожденное в независимой Украине. Для них это нормальное состояние вещей. Для них не может быть по-другому. И это прекрасно. Потому что это поколение - наша ментальная опора. Опора свободы, демократии и развития. Они мыслят иначе, они думают современно, а значит - Украина будет двигаться только вперед.

Вместе с тем, мы с вами не должны забывать, что независимость не явилась по мановению волшебной палочки. Активная борьба за нее началась более 100 лет назад. Длилась она и во времена Советского Союза. Николай Руденко, Василий Стус, Петр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, участники революции на граните. Это неполный список тех, кто боролся за получение независимости. Кто-то - ценой собственной свободы, а кто-то - ценой собственной жизни. Ради этого одного дня. 24 августа 1991 года. И этот день был неизбежен. Ибо, как говорил Левко Лукьяненко, стремление к независимости заложено в нашем генетическом коде.

Прошло 28 лет. 28 разных лет. Сложных, бурных, тернистых, но - общих. И все эти годы мы пережили вместе. По всей стране.

По всей стране мы тянули кравчучки, нарезали купоны и смотрели как "Богатые тоже плачут". По всей стране были ваучеры, ходили в "Мальвинах", а те, кому повезло, - с пейджерами.

По всей стране прыгали на рекордную высоту - 6 метров 14 сантиметров.

Первыми переплывали бассейны Сиднея и Афин, плакали на олимпийском пьедестале в Атланте, когда вверх поднимался украинский флаг.

По всей стране заставляли дрожать грандов европейского футбола. Когда Лужный из Львова получал пас от Головка из Херсона, отдавал на Реброва из Горловки, а тот - на киевлянина Шевченко... Тогда "гол" звучало от Ужгорода до Луганска.

По всей стране, от Донецка до Карпат, мы летели к звездам вместе с Леонидом Каденюком и радовались, когда в открытом космосе впервые в истории прозвучало "Ще не вмерла..."

По всей стране стояли в очереди в первый Макдональдс и слушали "Танец пингвина" от Кузьмы. Ждали Армагеддона с наступлением 2000 и радовались утром, что его пережили.

По всей стране мы покорили Европу "Дикими танцами" и отстояли демократический выбор в 2004-м. По всей стране молились за моряков "Фаины" в плену сомалийских пиратов и плакали по горнякам на шахте Засядько.

По всей стране радовались, когда на кого-то падал венок.

Пытались успеть до Евро-2012 и всей страной не понимали: как можно было не увидеть гол в ворота Англии?

Это были разные годы. Непростые, но теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что до определенного момента - беззаботные. Ведь потом наступил 2014 год.

Сначала всей страной мы доказали, что имеем достоинство. Не побоялись водометов и дубинок. А кое-кто не побоялся и снайперских пуль.

Тогда по всей стране мы узнали, что сотня может быть небесной.

А потом на нашу землю пришла война. Которую мы встретили по всей стране.

И здесь "всей страной" - это уже не просто художественный прием. Потому что мы - в прямом смысле слова - всей страной собирали на бронежилеты, медикаменты, тепловизоры.

По всей стране, в Интернете и у телеэкранов, были прикованы к новостям с востока. Новостей, где остальные слова теряла смысл, а перед глазами были только названия населенных пунктов и количество погибших героев.

Как это ни парадоксально, но мы родились второй раз. Как страна и как общество. Объединились и сплотились. Вспомнили это забытое ощущение - когда ты гордишься своей Родиной. Именно поэтому сегодня здесь собралась гордость Украины! В первую очередь - это наши воины. Те, кто защищал, и те, кто сейчас защищает нашу землю. Это семьи военных. Те, кто потерял сына, отца, мужа или брата. Это волонтеры. Те, кто помогает, иногда отдавая последнее. Здесь также те, кто учит, и те, кто спасает жизни каждый день. Те, кто на спортивных аренах мира прославляет Украину. Наш научный и творческий потенциал. И конечно - наше будущее - наши дети. Эти люди - не просто участники Шествия Достоинства. Это наши тысячи причин любить Украину.

Знаете, когда меня спросили: а за что ты любишь Украину? Странный вопрос. А за что ты любишь свою маму? Она тебя родила, воспитала, подняла на ноги. Я люблю Украину, я здесь родился, я люблю наш флаг и радуюсь, когда он победно развевается. Я люблю наш гимн, потому что это - наш главный хит! Потому какую еще песню так знает и так поет каждый из нас?

Я люблю нашу землю, каждый уголок Украины - это большая семья.

И для тех, кто не понимает сегодняшнюю боль украинцев, я объясню очень доступным языком.

Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка - просто похитил. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: да мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это его желание. И вообще - кто вам сказал, что это - ваш ребенок? Он испокон веков был нашим. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше, у нас прекрасное убежище у моря под солнышком.

И вот прошло 5 лет. И те, кто был так обеспокоен, говорят: да, как, все нормально. Ребенок за вами уже не плачет. И вообще - не сильно она вас и похожа. Почему они так говорят? Потому что это - не их ребенок.

А вторую вашего ребенка закрыли в детской комнате. И поставили вооруженную охрану. Вам говорят - какая охрана? Там никого нет. И вы слышите, как вот здесь рядом, за стеной, ваш ребенок плачет, но не можете туда зайти.

Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы или достижения неполноценные, ведь наша семья неполная. И наступит день, и мы обязательно соберемся вместе. Потому что голос родной крови победит!

Дорогие украинцы! Мы разные. Но едины. Должны быть едины, ибо только тогда - мы сильны. Понять, что рассчитывать должны только на себя. Не ссориться из-за прошлого, а объединиться ради будущего. Украиноязычные и русскоговорящие, независимо от возраста, пола, вероисповедания - быть единым народом. Не в плакатах, не в лозунгах, а вот здесь. У каждого в сердце. Мы должны двигаться вперед, вместе строить страну, вместе делать невозможно и каждое утро говорить себе: "Я украинец". И я могу все!

Наша земля - неповторимая, очаровательная, несокрушимая, невероятная, удивительная, сказочная, чудесная, прекрасная. Если бы не наша Родина, человечество могло бы и не знать этих слов. Ведь все они были придуманы для того, чтобы описать Украину.

И сегодня она отмечает 28-ю годовщину Независимости. За эти годы мы сделали самое главное. Мы их приумножили. Сохранили независимость и свободу.

И храним сегодня. Кто-то - ценой собственной свободы, а кто-то - ценой собственной жизни.

В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц - не важны.

Ибо день, когда наступит мир.

И мое утро будет начинаться с sms-сообщение: за минувшие сутки в Украине родилось 1000 мальчиков и 1001 девочка.

С днем рождения, Украина!

Слава Украине!