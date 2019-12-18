Неприкосновенная неприкосновенность: за что проголосовали нардепы

В Украине может появиться один человек от решения которого зависит судьба любого из нардепов. И это не Президент.

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Народные депутаты Украины сегодня приняли законопроект, который окончательно позволяет реализовать снятие депутатской неприкосновенности и согласовывает законодательство с ранее принятым Законом Украины “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины”. Так заявляет большинство нардепов. Однако, аналитики встретили принятие документа неоднозначно. УНН предлагает разобраться в том, что же приняли нардепы.

За что голосовали нардепы

Начнем с небольшого экскурса в историю. Парламентарии 3 сентября текущего года приняли в целом законопроект № 7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины. Новая редакция этой статьи Конституции была принята в таком виде: “Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету”. Новая редакция статьи не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

По словам народного депутата, представителя Президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского, ни одного предостережения в заключении от Конституционного Суда Украины относительно снятия неприкосновенности не содержится.

После внесения изменений в Конституцию Украины и принятия законопроекта о неприкосновенности депутатов, парламентариям пришлось согласовывать законодательные акты, чтобы они соответствовали новому тексту Конституции и можно было реализовать снятие депутатской неприкосновенности.

Так, в Раде 18 декабря на утреннем заседании приняли в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины” предусматривает приведение в соответствие с Конституцией Украины положения законодательных актов Украины, что обеспечит реализацию отмены депутатской неприкосновенности.

По словам главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, законопроект предлагает такие новации:

— вносить в ЕРДР данные о совершении народным депутатом Украины правонарушения вправе только Генеральный прокурор;

— проводить досудебное расследование уголовных производств, открытых в отношении народного депутата, имеют право только следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР;

— ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, домашний арест, обыск, применение негласных следственных розыскных действий должны быть согласованы генпрокурором;

— о задержании нардепа, сообщение ему о подозрении обязательно сообщается главе ВРУ.

Кроме того, согласно законопроекту, рассмотрение ходатайств осуществляется следственным судьей апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, то есть там, где расположен центральный аппарат ГБР. Если речь идет о коррупционных преступлениях, то рассмотрение ходатайств происходит со следователем судьей Высшего антикоррупционного суда.

Добавим, принятый в сентябре законопроект о снятии депутатской неприкосновенности был подписан Президентом и вступает в силу с 1 января 2020 года. Законопроект о согласовании законодательства о снятии неприкосновенности после подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским вступает в силу одновременно с вышеупомянутым законопроектом.

Что думают аналитики и общественные активисты

Принятии нардепами решение сразу же были подвергнуты критике. Принятые 18 декабря правки только усилили неприкосновенность народных избранников. Согласно этим правкам Генеральный прокурор получает монополию на открытие уголовных производств касательно нардепов — только он может внести в ЕРДР соответствующие сведения. Согласно еще действующего законодательства любой следователь или прокурор может начать дело в отношении нардепа.

“Никто ничего не снял. Просто сделали всех нардепов полностью зависимыми от Генпрокурора”, — считает бывший парламентарий Игорь Мосийчук.

Высказался против и бывший генпрокурор.

“Хотели как лучше, а получилось как всегда. Текст закона о депутатской неприкосновенности фактически делает невозможным привлечение народного депутата к ответственности на все время каденции”, — считает Юрий Луценко.

Не все нардепы однозначно поддержали принятые изменения.

“Теперь правоохранители не смогут привлечь депутата к ответственности в то время, когда он „осуществляет свои полномочия“. Депутаты осуществляют свои полномочия все 5 лет... Адвокаты остановят любого полицейского, используя это”, — считают в партии “Голос”.

Среди “слуг народа” тоже есть те, кому принятые поправки не совсем нравится.

“Поздравляю Генерального Прокурора. Ему удалось выставить фракцию Слуга Народа лжецами, которые обещали привлечь Порошенко к ответственности и не сделали этого за четыре месяца пребывания у власти.

Теперь, по новому закону, непринимать решение о привлечении Порошенко к ответственности придется лично ему.

Что безусловно дарит Порошенко покой, надежду и уверенность в завтрашнем дне. Не сомневаюсь, это именно то, за что люди голосовали в двух турах президентских и на парламентских выборах”, — написал Максим Бужанский.

Недовольные не только экс-нардепы и бывший генпрокурор или общественные активисты, недовольны и Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.

“Отдельные принятые нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим его участникам избежать ответственности”, — говорится в заявлении обнародованном совместно САП и НАБУ.

Сообщается, что такое положение вещей вызывает глубокое беспокойство у Национального бюро, которому подследственные народные депутаты Украины, и прокуроров СПА, осуществляющих процессуальный надзор во всех уголовных производствах НАБУ.

“Так, согласно законопроекту № 2237, Генеральный прокурор (или исполняющий его обязанности) станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в Единый реестр досудебных расследований — то есть начать расследование”, — отмечается в заявлении.

Также, в заявлении отмечается, что указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к Генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи будут передавать информацию Генпрокурору, чтобы тот начал расследование.

“... указанный законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве. Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому вероятно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта № 2237, следователем достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный проект вступит в статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми”, — говорится в заявлении.

В заявлении обращают внимание, что это — лишь некоторые из угроз, которые содержит законопроект № 2237. Кроме них есть еще немало процессуальных аспектов, которые способны заблокировать работу детективов НАБУ и прокуроров САП в сфере очистки законодательного органа от коррупции.

“Со своей стороны Национальное бюро и САП готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации”, — отмечается в заявлении.