Вред 5G и смерть Бориса Джонсона, как способ посеять панику: опасные мифы о COVID-19

Кто, как и для чего распространяет фейки

КИЕВ. 9 апреля. УНН. С появлением COVID-19, большое количество людей стало свидетелями распространения значительного количества новостей, мифов и дезинформации о новом коронавирусе. Более того, Всемирная организация здравоохранения в какой-то момент даже заявила, что вспышка COVID-19 и реагирование на нее сопровождались массивной “инфодемией”, которую ВОЗ описывает как изобилие информации — где-то точной, где-то — нет, что затрудняет поиск достоверных данных и их источников. УНН с помощью Bellingcat и EU vs Disinfo поможет разобраться, где правда, а где вымысел, и как это понять.

Так, согласно аналитикам проекта “ЕС против дезинформации” (EU vs Disinformation), на сегодня наблюдается значительное количество ложной информации.

Самые актуальные фейки, по оценкам аналитиков, включают:

— коронавирус — это биологическое оружие, которое альтернативно используется Китаем, США, Великобританией или даже Россией (с целью уничтожения ЕС и НАТО);

— вспышка коронавируса произошла не в китайском городе Ухань — США скрывают его истинное происхождение, которое на самом деле принадлежит американским лабораториям;

— вспышка была вызвана мигрантами, а мигранты распространяют вирус в ЕС;

— коронавирус связан с 5G (к примеру, Ухань был испытательным полигоном 5G);

— шенген больше не существует — европейцы находятся в карантине, но мигранты могут свободно передвигаться;

— коронавирус это обман, его не существует;

— ЕС может ввести массовые прививки;

— существуют природные средства для лечения вируса;

— разные теории заговора: исторические прогнозы о пандемии, эпидемиях, поражающих планету, секретное “глубинное государство” пытается контролировать рост населения, пандемия, ведущая к Третьей мировой войне и т.д.

Среди фейковых новостей, распространившихся последнее время довольно заметным было известие о смерти британского премьер-министра Бориса Джонсона, которого реанимировали в начале недели.

This is pinging around and obviously fake. Really bad. pic.twitter.com/L0cEXZMZUW