Зе и “зелёные”: почему “слуги народа” решили подставить Президента, сорвать снижение “зелёного” тарифа и чем это чревато

КИЕВ. 15 июля. УНН. Меморандум между правительством и производителями “зелёной” электроэнергии на грани срыва. Накануне принятия законопроекта о снижении “зелёного” тарифа, некоторые нардепы из числа “Слуг народа” обьявили де-факто демарш и Президенту, и правительству, и инвесторам.

УНН собрал мнения заинтересованных сторон, включая самого инициатора демарша.

Меморандум

Меморандум между правительством и производителями “зелёной” электроэнергии обсуждался не один месяц и в июне наконец был достигнут. Сказать, что производители “зелёной” электроэнергии были не в восторге от условий — ничего не сказать. Грандиозное давление и продавливание своих условий осуществляли не только украинские бизнесмены, но и иностранные, за которых были обеспокоены послы их стран. Десятки встреч и обсуждений закончились компромиссом. Производители пошли на снижение “зелёных” тарифов и подписали меморандум в обмен на то, что с ними наконец-то рассчитается государство за производимую электроэнергию. Далее этот меморандум включили в законопроект (№ 3658) и направили в Верховную Раду для согласования. За законопроект ходатайствовал сам Президент Владимир Зеленский, определив его как неотлагательный, а Профильный Комитет единогласно поддержал. На вчерашнем внеочередном заседании депутаты проголосовали за сокращение сроков подачи правок в него. И вот тут начались фокусы.

Внезапно с критикой законопроекта выступил народный депутат от фракции “Слуга народа”, член Энергетического Комитета ВР Сергей Нагорняк, ранее поддержавший его и подавший похожий (с теми же тарифами) свой. Демарш он пояснил тем, что просто передумал. Мол, указанное в законопроекте “снижение” тарифа не решает проблемы и не покрывает задолженность перед “зелёными”. Но нюанс в том, что другого законопроекта нет, во всяком случае на повестке дня. И если не проголосуют за этот, то никакого снижения “зелёного” тарифа в обозримом будущем вообще не будет. А это уже выгодно тем бизнесменам — производителям “зелёной” электроэнергии, которые изначально заявляли о чрезмерном, по их мнению, снижении тарифов. И абсолютно невыгодно государству, и главное, потребителям, которые будут вынуждены и дальше платить высокий тариф за “зелёную” электроэнергию.

“Да, я мнение изменил. Я подавал законопроект еще осенью, когда можно было урегулировать этот вопрос. Сейчас ситуация критическая и предложенный правительством дисконт, который был достигнут во время диалога с инвесторами — по моему мнению, его будет не достаточно, чтобы урегулировать вопрос. Потому что государство не в состоянии сейчас рассчитаться за те долги, которые есть — а их уже более 14 млрд, и этот дисконт не решает вопрос, надо подходить более трезво к этому, не обманывать ни инвесторов, ни самих себя, потому что если мы не изменим тариф в сторону уменьшения — государство не сможет рассчитываться с инвесторами и это только будет накапливать долги”, — говорит Нагорняк.

Иными словами, Нагорняк пытается оставить все как есть. Ведь альтернативы этому меморандуму сегодня нет ни в правительстве, ни у самого Нагорняка. Срыв этого меморандума означает геометрическую прогрессию долгов государства перед бизнесом, по старым высоким “тарифам”.

Надо отметить, что непоследовательность в действиях Нагорняка — не новость. В прошлый раз, когда ВР поддержала импорт электроэнергии из РФ по правкам его коллеги Андрея Геруса и спровоцировала, как говорят шахтеры, коллапс угольной отрасли — Нагорняк признал ошибочность такого решения, но уже после.

Производители “зеленой” электроэнергии надеются, что действия “слуг народа” и заявления Нагорняка — случайная ошибка

Изменение вектора действий Нагорняка не поняли и производители “зеленой” электроэнергии. Они утверждают, что Нагорняк был сторонником правительственного законопроекта до последнего. И всем известно, что попытка его срыва грозит необратимыми последствиями.

“Начнем с того, что когда собирался Комитет, большинство поддержало правительственный законопроект, и ни один депутат кроме Геруса не сказал, что это слишком мягкий тариф. Чтобы снизить тариф ветер на 7,5 и солнце на 15% — это был очень сложный разговор с инвесторами и каждое снижение инвестор должен был согласовать с банками — кредиторами. И в течение полугода этот вопрос урегулировался.

Сам Сергей Нагорняк поддерживал постоянно правительственный законопроект, более того он до этого регистрировал свой законопроект, в котором примерно те же условия. Откуда господин Нагорняк сегодня принял такие темпы и такое предложение — мне кажется, это или ошибочно или он что-то не понимает.

Я думаю, что сегодня инвесторы на рынке „зеленой“ энергетики пошли навстречу правительству, на добровольное снижение „зеленого“ тарифа на максимум того, что они могли сегодня добиться. Это первое.

Если сравнивать сегодня „зеленый“ тариф с Германией, с Австрией с другими странами — если говорим о ветроэнергетике — мы далеко отступаем от тех тарифов, которые существуют сегодня в других странах Европы. И к сожалению, у нас сегодня много манипуляций в СМИ, лично от Геруса и его коллег — постоянно манипулируют информацией, сравнивая тарифы, которые были предложены на аукционах и тарифы, которые оплачиваются по законам которые сегодня существуют в ЕС.

Непринятие этого законопроекта ухудшит энергетический кризис и заведет всех „зеленых“ в дефолт”, — объясняет Андрей Конеченков, Председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Президент потерял контроль над “слугами народа”?

Впрочем, в Энергетическом Комитете, комментируя заявления Нагорняка, отметили, что таким его поведением не удивлены.

“Никто Нагорняку не давал полномочий говорить от подавляющего большинства Комитета. Это не первый раз, когда он кардинально меняет свое мнение и позицию, и я уже не удивляюсь. Я в этой ситуации скажу, что депутатам надо понимать, что ответственность будет на их правительстве и их Президенте. Они могут играть в любые игры, но явно не до конца понимают свою ответственность за это. Они довели ситуацию до ручки, а сейчас начинают в игрушки играть. Это плохо кончится”, — говорит член Энергетического Комитета, нардеп от “Батькивщины” Алексей Кучеренко.

Снижение “зеленого” тарифа могут сорвать по “схеме Коломойского”

Отреагировал на ситуацию и советник и.о. Министра энергетики Александр Трохимец. Он расценил действия Нагорняка как попытку сорвать снижение “зелёного” тарифа, причём по ранее применяемой к “антиколомойскому” законопроекту схеме — состоянием на 20:00 вчера было внесено 300 правок и Трохимец прогнозировал порядка тысячи до конца дня (правки могли вноситься до вчерашнего окончания дня).

“Похоже, включен сценарий срыва договоренностей, достигнутых между Правительством и инвесторами. Такая же технология „законодательного спама“ была применена к „антиколомойскому“ закону о банках. Вероятно здесь „работает“ и та же группа „народных“ депутатов. Завтра увидим кто”, — сказал Трохимец.

Напомним, что снижение “зеленого” тарифа предусматривает экономию госбюджета на 6 млрд грн ежегодно или 2 млрд евро в целом. Это примерно два годовых транша МВФ.