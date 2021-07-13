Эффект Юрченко: нужно ли украинских политиков принудительно проверять на наркотики и проводить психический осмотр

Разбирались в теме, которая периодически становится актуальной благодаря отдельным политикам. Ответ на вопрос о том, нужно ли проверять психическое здоровье политиков и заставлять сдавать их тесты на наркотики не столь очевиден как кажется на первый взгляд.

КИЕВ. 13 июля. УНН. На этой пленарной неделе депутаты “Слуги народа” хотят заслушать доклад руководителя Национальной полиции Украины Игоря Клименко и министра внутренних дел Арсена Авакова, который будет касаться сразу нескольких народных депутатов, которых накануне останавливала полиция и подозревала в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии или наркотическом опьянении. УНН узнал, почему народные избранники все чаще попадают в подобные скандалы, и можно ли на законодательном уровне, обязать политиков проходить тестирование у нарколога и психиатра.

В конце июня в Одессе патрульная полиция задержала нардепа “Слуга народа” Игоря Васильковского, тогда его подозревали в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянении. Сам депутат отрицал такое обвинение, и показал отрицательный результат теста, правда, сделанного на второй день после происшествия. Неделю назад в скандал попал Евгений Брагар, нардеп “Слуга народа”, которого также остановила полиция, которая заподозрила его в состоянии наркотического опьянения. Сам Брагар сказал, что от него требовали взятку, а после отказа ее дать — обвинили в употреблении наркотиков, сейчас проводится расследование. Ну и громче всех отличился бывший депутат “Слуги народа”, Александр Юрченко, которого исключили из фракции после скандала с взяткой. 8 июля он попал в ДТП в Львове, после чего напал на водителя второго автомобиля. Освидетельствование якобы показало, что он находился под действием наркотиков.

На Юрченко составили админпротокол по части 1 статьи 130 КУоАП за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За это ему грозит штраф от 17 до 51 тысяч гривен с лишением водительских прав на термин от года до десяти лет. Но открытым остается вопрос, лишатся ли нарушители правопорядка мандата, если их вина будет доказана, и что нужно делать, чтобы в будущем пресечь такие случаи.

Непроходной законопроект

Украинские политики разного калибра время от времени подвергаются обвинениям в употреблении наркотиков, алкоголя, или неадекватном психическом состоянии. Однако доказать хоть одно такое обвинение практически не удавалось. Для того, чтобы контроль над плохими привычками депутатов был на уровне государства, в парламенте несколько раз появлялись законопроекты, которые должны были ввести обязательные и регулярные проверки государственных служащих на наличие признаков приема наркотических веществ и психиатрический осмотр.

К примеру, в прошлом созыве ВР Олег Ляшко и его депутаты уже не в первый раз выходили с подобным предложением. Еще в 2016 году “радикалы” предлагали внести изменения в закон “О предотвращении коррупции” по расширению сферы применения специальных проверок. В частности, ввести обязательный прием у психиатра и нарколога для чиновников всех рангов.

УНН пообщался с соавторами законопроекта, которые рассказали, что, несмотря на публичную одобрительную риторику депутатов, даже на повестку дня он не был вынесен, и законопроект “зарубили” еще на уровне антикоррупционного комитета.

“Тогда все законопроекты от оппозиции ложились под сукно, либо рассматривались с очень сильной задержкой. В то время тоже за короткое время было несколько громких скандалов с народными депутатами, которые были замечены в не очень адекватном состоянии, даже под куполом ВР. Я начал анализировать, а какие требования к тем, кто хочет получить водительские права или разрешение на оружие. Так пройти нарколога и психолога — обязательная процедура. Тогда почему люди, которые получают мандат доверия от граждан Украины и влияют на внешнюю и внутреннюю политику страны, бюджет, избегают этого. Ну и последние события показывают, что это продолжается”, — рассказывает, экс-нардеп Денис Силантьев.

Еще один соавтор законопроекта Юрий Павленко, депутат от ОПЗЖ вспоминает, что у законопроекта не было никаких шансов.

“Это правильная инициатива, но когда в то время это обсуждалось, говорили, „що не на часі“. Не думаю, что сейчас что-то изменится, несмотря на такие стыдные инциденты с нардепами, которые подрывают доверия граждан ко всем политикам”, — говорит Павленко.

Еще одна инициатива была в 2018 году накануне президентских выборов. Радикальная партия инициировала законопроект, которым предлагала сделать обязательным психиатрический и наркологический осмотр кандидата на пост президента Украины. И хоть этот законопроект был также проигнорирован, как и его предшественник, украинцы не лишились зрелища, как в будущем могли бы приходить президентские выборы, если бы подобный законопроект заработал.

В апреле 2019 года два кандидата в президенты Украины — на тот момент глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский — сдавали анализы на предмет алкогольной и наркотической зависимости. Таким было условие проведения дебатов между кандидатами, которое фаворит первого тура Зеленский выдвинул своему оппоненту, чтобы “доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов”.

Правда тестирование проходило не так гладко и сопровождалось совместными обвинениями. К примеру, Зеленский сдавал анализы в частной клинике “Евролаб”, которая принадлежит Андрею Пальчевскому. В штабе Порошенко назвали это заведомо ангажированным. Казус произошел и с неверной датой забора крови. Сначала документ, на котором датой сдачи анализа значится 2 апреля, а через 15 минут — с датой 5 апреля. Сам Зеленский прокомментировал это так: “В нашей истории с анализами произошел казус”. Также в Порошенко обвинили Зеленского в нарушении медицинских протоколов, так как волосы для тестирования на наркотики не были сданы.

Тестировать на наркотики в Украине планировали чиновники даже на местном уровне. В апреле этого года городской голова Славянска Вадим Лях публично сдал анализы на наличие/отсутствие наркотиков. На такой шаг мэр пошел из-за обвинений, которые прозвучали накануне в его адрес на сессии горсовета.

“В сопровождении прессы посетил наркодиспансер и сдал анализы на содержание алкоголя и наркотических веществ. Экспресс-тесты не выявили ни того, ни другого. Теперь нужно дождаться детального исследования биоматериалов. Полное заключение будет готово через 10 дней. Что касается психиатрического и наркологического освидетельствования мэра и депутатов, когда эта норма будет принята на сессии, пройдем его все вместе”, — сообщил мэр Славянска в Facebook.

Однако чем закончилась эта инициатива и что показали результаты теста — неизвестно. На звонки и сообщения УНН Вадим Лях не ответил.

Чистота эксперимента

Все примеры, приведенные выше, сводятся к одному — невозможности проведения прозрачной и честной процедуры тестирования и осмотра, так как любой результат теста в Украине можно купить. Если когда-то депутаты и пойдут на такой законопроект, то он должен быть выписан тщательно, без лазеек, которые так умело, находят политики.

“Смысл в таком законопроекте есть, если экспертиза будет проводиться прозрачно и правильно. Есть нюансы как правильно ее проводить. Тестирование должно быть тройным: кровь, моча и волосы — это все покажет. Если нормально реализовывать такой законопроект, без популизма, то проверки должны идти без предупреждения. Есть решение проверить депутата Х, Y и т.д прямо сегодня на отсутствие наркотических веществ и это реализуется. Процессуально все нужно делать правильно не давать им уходить и где-то отдельно, в частных клиниках делать справку”, — Владислав Сова, психиатр-нарколог.

Чаще всего подозреваемые депутаты занимают позицию выжидания, и только позже публикуют результаты. Это делается для того, чтобы можно было избежать положительного результата, так как различные наркотические вещества по-разному выводятся из организма — от нескольких дней до 90 дней. Также на результативность теста влияет выбранный способ тестирования. Наиболее эффективные — это анализ волос и ногтей. Именно в них наркотики сохраняются дольше всего от трех месяцев до полугода, если человек употреблял запрещенные вещества регулярно. И чем больше вес человека, тем наркотик держится в организме дольше. Последствия употребления алкоголя могут быть обнаружены в моче в течение одного-двух дней. В крови крепкий алкоголь держится менее суток.

По словам Алексея Кошеля, председателя Комитета избирателей Украины предыдущие законопроекты носили популистский характер и вряд ли бы решили проблему с депутатами, которые любят “употребить”.

“Такие законопроекты были красивой пиар-акцией, и намекали на отдельных депутатов, которые злоупотребляли алкоголем или наркотиками. Но в любом случае это не решит самой сути этой проблемы. Ну, укажет законопроект, что в определенный период времени политик должен проходить такую процедуру, потом увидим в результатах, что в течение последних нескольких месяцев он не употреблял наркотических веществ и психически здоров. Но это не решит проблему даже частично, ведь мы не застрахованы в будущем, что этот политик не загуляет”, — говорит Кошель.

Что касается психического здоровья, то и здесь не все так просто. По мнению психиатра Семена Глузмана, поиски психических заболеваний у политиков или президента не только бессмысленны, но и вредны.

“Жестокие диктаторы современности, как и их предшественники, Сталин и Гитлер, вполне здоровые люди. Поиск психиатрических ответов в данной ситуации есть попытка смягчить вину этих людей, дескать, не они виновны в своих поступках, а их болезнь. Если мы, украинские граждане, опять приведем к власти в своей стране лжецов и проходимцев, то и нам не следует искать ответа у психиатра. Глупость, легковерие и пассивность также не значатся в Международной Классификации психических болезней. Они есть варианты психической нормы”, — поясняет Глузман.

По мнению экспертов, таким законопроектом хотят придумать велосипед, хотя все рычаги, которые способны пресекать подобное поведение политиков уже есть — законы Украины и политическая ответственность.

“В начале нулевых одна из политических сил требовала от кандидатов в депутаты заявление о сложении мандатов без даты, только подпись. Чтобы партийное руководство могло решать, когда дать ход этому заявлению. За подобные поступки политик должен автоматически лишаться мандата. Такой механизм работает во всем мире. На Западе даже за небольшую, по украинским меркам, вину, политики теряют свой статус. Поймали министра по факту плагиата — лишился мандата, был в нетрезвом состоянии за рулем — лишился мандата, ходил без маски в ресторан во время карантина — лишился мандата. Если бы такая западная позиция работала у нас, уже бы растеряли половину состава монобольшинства”, — говорит Кошель.