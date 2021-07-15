Кресло министра МВД: как фракции будут голосовать за отставку Арсена Авакова и назначение Дениса Монастырского

Уходит последний министр Майдана. УНН проанализировал возможность успешного голосования отставки Авакова

КИЕВ. 15 июля. УНН. Сегодня Верховная Рада должна проголосовать за отставку министра МВД Арсена Авакова, а уже завтра 16 июля, после часа вопросов к правительству состоится голосование за Дениса Монастырского, кандидатуру, которую лично внес президент Владимир Зеленский. Во фракции "Слуга народа" говорят, что легко найдется 300 голосов, как за отставку, так и назначение нового министра, поэтому эти вопросы, в президентской фракции, считают почти решенными. УНН решил узнать, как будут голосовать все парламентские фракции.

Последний министр Майдана

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков уходит со своего поста, во вторник он написал заявление об отставке. Аваков был министром на протяжении семи лет, все эти годы сопровождались слухами о его уходе, так и реальными голосованиями за отставку, но тогда голосов едва ли набиралось. Сегодня же отставка неизбежна, в этом убеждены все фракции, с которыми пообщался УНН.

После публичного заявления об уходе, во вторник собралось закрытое заседание "Слуги Народа". Ключевой темой было голосование за отставку Авакова и назначение вместо него председателя комитета правоохранительной деятельности, № 19 в списке "Слуги народа" Дениса Монастырского. Зеленский его уже представил фракции. И хотя в полномочия президента не входит вопрос о назначении или отставке министра внутренних дел. Но именно позиция Зеленского, стала ключевой для решения фракции "СН".

"Президент сказал коротко, чтобы оранжевую и красную кнопку мы приберегли на другой случай. Все всё поняли, поэтому голосование будет предсказуемым", – рассказал депутат из "СН".

"Я могу сказать, что я принял самое сложное решение в своей жизни", – прокомментировал сам Монастырский свое назначение после закрытого заседания "слуг".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия спрогнозировал, что после отставки Авакова, за назначение Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел в Верховной Раде проголосует более 300 нардепов.

Ключевые голоса будут монобольшинства "Слуг народа", "Голоса" и внефракционных депутатов. В "СН" говорят, что помимо пожелания президента важно, что об отставки попросил сам министр.

"Я не считаю правильным против воли удерживать человека на должности министра внутренних дел. Видимо он действительно готов уйти в отставку, поэтому конечно, фракция "Слуга народа" поддержит отставку Авакова", – рассказала председатель подкомитета по госбезопасности и обороне комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

Такое же мнение выразила ее коллега Евгения Кравчук, которая называет странной позицией не голосовать, когда чиновник лично пишет заявление по собственному желанию, в то же время выражает поддержку кандидатуре Монастырского.

"Не вижу причины не голосовать. Уверена, наша фракция даст достаточно голосов. Денис Монастырский уже два года руководит одним из крупнейших комитетов Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Он досконально знает законодательство, имеет хорошее юридическое образование, несмотря на то, что не оперативник и не практик. Но для оценки масштаба задач его подготовки вполне достаточно. Денис профессиональный и порядочный человек ", – говорит Кравчук.

Верещук добавляет, что знает Монастырского как человека ответственного, очень взвешенного, который сначала подумает, а потом говорит.

"Мы работаем с господином Денисом, это наш смежный комитет, так как мы вместе в сфере нацбезопасности и обороны работаем. А еще больше он думает, когда принимает решения, и это очень хорошо. Не импульсивный, если говорить о "тактико-технических" характеристиках" – характеризует потенциального министра нардеп.

Также нардеп Александр Качура подтвердил, что будут голоса за отставку Авакова и назначение Монастырского, однако не готов прогнозировать общее количество голосов. Голосовать за отставку будет глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Опрошенные "слуги" уверенны, что не поддержать просьбу президента будут только единицы. Присоединятся к "СН" партия "Голос", которые инициировали и добивались отставки больше года.

"Мы были первой политической силой в этом парламенте, которая инициировала отставку министра Авакова. Мы поддерживали эту идею тогда, поддерживаем ее сейчас. Причина – не произошло реальной реформы МВД и Национальной полиции. Впервые мы инициировали отставку Авакова за изнасилования девушки в отделении полиции в Кагарлыке. Антон Геращенко тогда обещал в зале парламента, что все Кагарлицкий отдел будет расформирован. А мы прекрасно знаем, что большая его часть продолжила служить в полиции. К сожалению, подобных случаев достаточно много. Это типичный пример кадровой политики в полиции. Поэтому "Голос" поддерживает отставку Авакова, потому что МВД таки нужны реформы", – заявил нардеп фракции "Голос" Андрей Осадчук.

Также в "Голосе" считают, что главным вопросом остается: кто будет вместо Авакова? "Сейчас есть огромные сомнения: действительно есть желание сделать МВД эффективным, или это только желание Банковой получить больший контроль над всей системой МВД? Поэтому я бы призвал президента, премьер-министра и "Слуг народа", как минимум, попробовать обсудить кандидатуру нового министра с парламентом перед ее внесением", – говорит депутат.

Оппозиция стоит в сторонке

Не голосовать за отставку Арсена Авакова и не поддерживать кандидатуру Дениса Монастыркого – такая позиция преимущественно всех нардепов из партии "ОПЗЖ", "Батькивщина" и "ЕС". Больше всего оппозицию возмущает ручной режим принятия решений и как коллеги с "Голоса" депутатам не нравится то, что другие кандидатуры не обсуждают с парламентом.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что фракция не будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, поскольку она не участвовала в формировании правительства. "Мы не принимали участия в голосовании за отставку ни одного министра, потому что мы не формировали это правительство, а поэтому абсолютно не несем ответственность за последствия его работы. Как и раньше, ни за какие отставки мы голосовать не будем".

Такую же позицию озвучивают в "Оппозиционной платформе за жизнь". По словам Нестора Шуфрича окончательное решение будет приниматься на заседании фракции, однако скорее всего, отставку не поддержат.

"Решение будет приниматься перед голосованием, во время заседания фракции. Но я могу предположить, что мы не будем поддерживать ни отставку Авакова, ни поддерживать кандидатуру Монастырского. В связи с тем, что мы за крайне редким исключением голосуем за увольнение и назначение кандидатур, которые предлагает правящая власть. Мы не члены коалиции, поэтому мы не можем предлагать свою кандидатуру на должность министра МВД", – говорит Шуфрич.

Еще определяется с голосованием "Европейская солидарность", а до решение нардепы партии не готовы давать свои прогнозы и любые другие комментарии. Однако надежные источники близки к партии сообщили УНН, что в "ЕС" уже планируют раскачивать "кейс Авакова" против президента. "Авакова нельзя было назвать ручным министром, а Зеленскому нужен свой, послушный. Они хотят качать тему, что Зеленский убрал Авакова, за высокую активность министра. К примеру, последний месяц полиция активно ловила депутатов "СН" за рулем в неадекватном состоянии. "ЕС" хотят сделать акцент на узурпации власти, и что Зеленский покрывает своих нардепов", – рассказывает источник.

Однако главные опасения нардепы видят в транзите власти к Денису Монастырскому, и в том, сможет ли он удержать и осилить выстроенную вертикаль власти Аваковым.