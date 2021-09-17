Главные нестыковки Бюджета Украины 2022: зачем правительство закладывает заведомо нереалистичные показатели

Разбирались заложены ли в проект главного кошториса государства на следующий год заведомо невыполнимые показатели

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Кабинет Министров утвердил и передал в парламент проект государственного бюджета на 2022, который зарегистрировали под №6000. Правительство называет этот проект - проектом развития, а не проедания. А министр финансов Сергей Марченко считает законопроект бюджетом инвестиций в человека, страну, будущее. УНН разбирался насколько реалистичны заложенные ключевые показатели в бюджете и как они могут измениться к первому чтению.

Неоправданный оптимизм

Бюджет Украины на следующий год впервые базируется на трехлетней бюджетной декларации, которая содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.

Примечательно, что в этом году классические бюджетные "зашквары", как то большие расходы на Офис президента или раздутый дефицит, в проекте не появились. К примеру, на работу Офиса президента Минфин предлагает выделить в следующем году 1,08 млрд гривен, это на 14,86% меньше, чем в этом году. Расходы на парламент предлагается сократить на 7,63% - до 2,6 млрд гривен. По словам опрошенных политиков, не последнюю роль в этом сыграли и переговоры с МВФ, и прошлогодние скандалы. Впервые за много лет и МВД не только не получило больше денег, но и "потеряло" 69 млн по сравнению с прошлогодним бюджетом.

Однако экономисты обращают внимание, что много социальных показателей нереалистичны и могут сильно измениться к первому чтению. Также министерство финансов включило в проект бюджета потенциальные поступления в размере более 30 млрд гривен от законопроекта №5600 (изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования бюджетных поступлений), который сейчас готовят ко второму чтению, без них, якобы, не профинансируют авиастроение и строительство больниц.

“В тексте бюджета-2022 впервые нет денег на “инфраструктурные субвенции” - традиционного инструмента для получения лояльности и голосов депутатов-мажоритарщиков. Можно было бы порадоваться, но нет. Увидите, они появятся на этапе депутатских поправок и первого голосования за бюджет, ориентировочно ближе к 20 октября. На этот раз власти придумали очень интересную схему. Выделение этих денег напрямую связано с голосованием во втором чтении налогового законопроекта №5600. В этот же законопроект привязаны и много инфраструктурных проектов, и часть расходов на социально-культурную сферу, а также анонсированная премьер-министром инновационная перепись населения. Вот и получается: не голосуешь за №5600 - можешь не рассчитывать в своем регионе ни на достройку аэропорта, ни на “большое строительство” школ, больниц или учреждений культуры. Так вот схема в лучших традициях бендеровского “утром деньги - вечером стулья”, - рассказывает Ярослав Железняк, первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По словам нардепа, из неприятных сюрпризов, которые есть уже сейчас - те сферы, которые должны получить приоритет в увеличении финансирования, на самом деле оказались на обочине распределения государственных средств. Например, расходы на медицину заложили на уровне только 193,7 млрд гривен.

“С хороших слайдов о бюджете на сайте Минфина видно, что еще плюс 4 млрд планируется выделить в случае принятия законопроекта №5600 по вышеописанной схеме. Впрочем, в любом случае это лишь 3.8% ВВП, хотя Бюджетный кодекс требует финансировать здравоохранение не менее 5% ВВП. И это во время пандемии, которая еще не закончилась”, - говорит Железняк.

Оксана Дмитриева, член комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования говорит, что ко второму чтению медсектор могут дофинансировать.

“Что касается бюджета по медицинскому сектору, мне нравится что он увеличился, и возможно даже выйдем с ростом ко второму чтению. Так же плюс, что на трансплантацию увеличили финансирование. Изначально было 112 млн, в прошлом году 500 млн, а на следующий год практически 800 млн гривен. Мы стали сокращать финансирование наших пациентов за границу, и перенаправлять эти деньги в нашу медицину. Но главная задача - поднять медикам зарплаты”, - говорит она.

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В проекте предусмотрены деньги для минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тысяч гривен, 13,5 тысяч гривен - для средних медицинских работников. Среднемесячная зарплата украинцев заложена на уровне 15 258 гривен, а в конце года средняя зарплата по прогнозам правительства будет составлять свыше 17,5 тысяч гривен. Экономисты говорят, что такое существенное повышение зарплаты без роста экономики только выльется в высокую инфляцию, которая уже бьет показатели в этом году. Та же история с образованием, расходы на которую выросли всего на 18 млрд, а зарплаты педагогов вырастут меньше, чем нынешняя инфляция.

“Макропоказатели на базе которых делался расчет бюджета на следующий год, как раз бюджетной части они существенно некорректны. То что сегодня декларируется правительством не имеет никакого отношения к реальности. Это значит, что между первым и вторым чтением начнутся анекдоты как привести хоть к какой-то реальности макропоказатели. Они закладывают довольно существенный дефицит государственного бюджета - 188 млрд грн. На мой взгляд, это завышенный показатель и завышенные возможности для того, чтобы иметь возможность профинансировать его Украине”, - говорит экономист Борис Кушнирук.

Также экономисты нарекают на прогноз номинального ВВП на 2022 фактически был взят из данных, которые правительство рассчитывало еще в 2020-м году. Который совершенно не соответствует тем процессам, которые наблюдались в 2021-ом году. Поэтому данные выглядят крайне заниженным с точки зрения того, какой номинальный ВВП должен быть.

Что касается приватизации в Украине, прошлые годы стало недоброй традицией вписывать слишком оптимистичные ожидания в бюджет. Фонд государственного имущества Украины отчитался о полученных 4,5 млрд гривен от большой и малой приватизации в течение последних двух лет.

В бюджете на 2022 план доходы от приватизации сократили до 8 млрд гривен. Также в марте этого года парламент разблокировал большую приватизацию после коронавирусного перерыва, а власть декларирует подготовку сразу нескольких крупных объектов на продажу.

“На приватизацию в этот раз они выделили немного, при условии, что они ее реально хотят провести. Достаточно продать несколько объектов”, - говорит Кушнирук. Речь идет в первую очередь про “Объединенную горно-химическую компанию” (ОГХК), которая добывает титановую руду и связана с Фирташем. Стартовая цена предприятия – 3,7 млрд гривен, однако конечная стоимость может достичь 9 млрд грн.

Курс гривны к доллару заложили на уровне 28,6 – 28,7 гривны за доллар. "То, что правительство в проекте бюджета на следующий год закладывает курс почти 29 гривен, на самом деле очень плохо для граждан и бизнеса, потому что, согласно нынешнему курсу, который меньше 27 гривен за доллар, это означает, что правительство закладывает на следующий год практически 10% девальвацию гривны. А это очень плохой сигнал для общества и для бизнеса", - считает экономист Андрей Новак. Однако этот показатель может быть ошибочным, как показывает опыт этого года, когда на 2021 год заложили 29,1 гривны за доллар, а в обменниках он даже не превышает 27 гривен.

“То, что у Кабмина плохо с прогнозированием можно увидеть уже по текущему бюджету на этот год. К примеру, показатели экспорта на этот год когда готовился бюджет ожидалось, что вырастет на 2,8 %, за семь месяцев этого года он вырос на 31 %, немного не угадали, в десять раз. Проект нужно дорабатывать, особенно макропоказатели, правительству нужно точно знать, где будут брать деньги на все красивые цифры”, - резюмирует Кушнирук.