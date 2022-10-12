Под прицелом правоохранителей: народные депутаты, против которых открыты уголовные дела

КИЕВ. 12 октября. УНН. Правоохранители активно взялись за народных депутатов. В последнее время появляется все больше сообщений относительно уголовного преследования парламентариев, впрочем некоторые из них до сих пор сидят под куполом, ведь расследования продолжаются. Народным избранникам инкриминируют от коррупционных преступлений до государственной измены. Редакция УНН собрала имена депутатов, которые сейчас находятся под прицелом правоохранителей.

Александр Трухин

Скандал вокруг бывшего “Слуги нарда” Александра Трухина разгорелся еще до полномасштабного вторжения россии в Украину. Прошлым летом на Киевщине произошло ДТП, участником которого был нардеп.

Уголовное производство против нардепа было открыто в феврале, когда СМИ обнародовали видео, на котором мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами: “Давай я тихонько в лес пойду”, а потом обещает “поговорить” с главой МВД Денисом Монастырским.

По данным следствия, нардеп также предлагал взятку патрульному в размере 150 тыс. грн за то, чтобы без оформления покинуть место ДТП. Тогда же, в феврале, Трухина исключили из партии “Слуга народа”

В сентябре нардепу объявили подозрение в попытке подкупа полицейских и избрали меру пресечения в виде залога в 49,6 тысячи гривен.

В конце сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования по этому делу.

Сергей Кузьминых

Еще один подозреваемый во взяточничестве нардеп - “Слуга народа” Сергей Кузьминых. Его подозревают в получении неправомерной выгоды на 558 тыс. грн, недавно обвинительный акт был направлен в суд

Следствие установило, что нардеп просил деньги за влияние на чиновников для обеспечения победы в ряде тендеров по закупке оборудования за счет бюджета, которые проводило КП “Больница № 2 им. В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета”. Речь идет о закупках на общую сумму более 40 млн грн.

Добавим, что когда НАБУ пыталось вручить нардепу обвинительный акт, тот выбросил его из автомобиля и уехал.

Антон Яценко

Еще один вероятный коррупционер в Раде - нардеп Антон Яценко. Недавно против него открыли два уголовных производства: по незаконному обогащению и внесению ложных сведений в декларации.

О каких именно нарушениях идет речь, правоохранители не сообщают, ссылаясь на тайну следствия. Впрочем, под эти статьи подпадают преступления, о которых еще несколько лет назад говорили журналисты.

Так, расследователи обнаруживали, что семья нардепа Яценко владеет элитной недвижимостью в столице и Киевской области. В частности, на его тестя был записан особняк в поселке Козин под Киевом площадью более 1,5 тыс. кв. м. На него же был записан и ряд другой недвижимости общей стоимостью около 8 млн долл.

Кроме того, в 2018 году журналисты обнаружили коррупционную схему в системе оценки недвижимости, связанную с электронными площадками-посредниками. По данным расследователей, эти площадки за деньги обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества, впрочем фактически никакого функционала не имели. По оценке журналистов, за первый месяц работы этой схемы сайты-посредники заработали минимум 23 миллиона гривен. Расследователи предположили, что эти площадки могут быть связаны с Антоном Яценко. В 2019 году Верховная Рада приняла законопроект, который ликвидировал так называемые “площадки Яценко”.

Виктор Медведчук

В более серьезных преступлениях подозревают Виктора Медведчука, который формально до сих пор остается украинским нардепом. Ему инкриминируют государственную измену, содействие террористической организации и разграбление национальных ценностей. Сейчас на имущество Медведчука и его жены Оксаны Марченко наложен арест.

Самого Медведчука выдали россии в рамках обмена пленными. Его обменяли на 200 украинских защитников. В СБУ отмечают, что это не препятствует рассмотрению дел против нардепа в суде.

Ренат Кузьмин

5 октября Государственное бюро расследований объявило о подозрении соратнику Виктора Медведчука - нардепу Ренату Кузьмину.

Правоохранители установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения рф размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

В частности, Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. По данным ГБР, их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного воздействия для вреда суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

Андрей Деркач

Сейчас в розыске по подозрению в госизмене находится и нардеп Андрей Деркач. Также ему инкриминируют незаконное обогащение

Во время досудебного расследования установлено, что народный депутат в течение 2019-2022 годов получил не менее 567 тысяч долларов США от правоохранительных и разведывательных органов рф за подрывную деятельность против Украины, в частности ее дискредитацию на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, а также осложнение интеграции в ЕС и НАТО.

Кроме того, летом СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети главного управления генштаба рф, в которую входил Андрей Деркач. По данным следствия, он курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

В настоящее время Деркач скрывается от следствия. Отметим, что нардеп находится под украинскими и американскими санкциями.