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Субота, 21 січня 2017
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Посол України в США відвідає інавгурацію Д.Трампа
Посол України в США відвідає інавгурацію Д.Трампа
Росія шість разів відмовила Україні в екстрадиції В.Януковича – ГПУ
Росія шість разів відмовила Україні в екстрадиції В.Януковича – ГПУ
П.Порошенко не братиме участі в інавгурації Д.Трампа – АП
П.Порошенко не братиме участі в інавгурації Д.Трампа – АП
Ціна дизельного палива буде більшою за вартість бензину - прогноз
Ціна дизельного палива буде більшою за вартість бензину - прогноз
Дієтолог розповіла про шкоду снеків для дитячого організму
Дієтолог розповіла про шкоду снеків для дитячого організму
А.Хуг повідомив, яким чином може бути вирішене питання збройної місії ОБСЄ для України
А.Хуг повідомив, яким чином може бути вирішене питання збройної місії ОБСЄ для України
Делегат в ПАРЄ розповів, які питання наступної сесії стосуватимуться України
Делегат в ПАРЄ розповів, які питання наступної сесії стосуватимуться України
Суд розгляне клопотання ГПУ про дозвіл на досудове розслідування щодо В.Януковича 20 січня - адвокат
Суд розгляне клопотання ГПУ про дозвіл на досудове розслідування щодо В.Януковича 20 січня - адвокат
Сьогодні в ВР немає голосів для виключення Н.Савченко з Комітету нацбезпеки та оборони - нардеп
Сьогодні в ВР немає голосів для виключення Н.Савченко з Комітету нацбезпеки та оборони - нардеп
Мінкульт працюватиме над створенням експертної ради з питань захисту суспільної моралі
Мінкульт працюватиме над створенням експертної ради з питань захисту суспільної моралі
У Комітеті ВР з нацбезпеки розповіли, за що хочуть виключити зі свого складу С.Льовочкіна
У Комітеті ВР з нацбезпеки розповіли, за що хочуть виключити зі свого складу С.Льовочкіна
Рада сьогодні розгляне питання виключення Н.Савченко з комітету з нацбезпеки - нардеп
Рада сьогодні розгляне питання виключення Н.Савченко з комітету з нацбезпеки - нардеп
Надзвичайних ситуацій на воді під час Водохреща в Україні наразі не зафіксовано
Надзвичайних ситуацій на воді під час Водохреща в Україні наразі не зафіксовано
Минулого року в Україні закрили 1555 банківських відділень
Минулого року в Україні закрили 1555 банківських відділень
З Києва вивезено понад 75 тис. тонн снігу
З Києва вивезено понад 75 тис. тонн снігу
Диму без вогню не буває – політолог про розділення "Опоблоку"
Диму без вогню не буває – політолог про розділення "Опоблоку"
Експерт розповів про умови та перспективи впровадження сімейної медицини в Україні
Експерт розповів про умови та перспективи впровадження сімейної медицини в Україні
Зменшення дотацій ПФУ у 2017 році може бути пов'язане із торішніми розрахунками щодо субсидій - нардеп
Зменшення дотацій ПФУ у 2017 році може бути пов'язане із торішніми розрахунками щодо субсидій - нардеп
Нардеп назвав чутками інформацію про розділення "Опозиційного блоку"
Нардеп назвав чутками інформацію про розділення "Опозиційного блоку"
Керівництво "Опозиційного блоку" не ухвалювало рішення про його розділення - нардеп
Керівництво "Опозиційного блоку" не ухвалювало рішення про його розділення - нардеп
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За часів Д.Трампа вакуум сили США в Європі можуть заповнити сусіди України - експерт
За часів Д.Трампа вакуум сили США в Європі можуть заповнити сусіди України - експерт
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