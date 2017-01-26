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Бажання нардепів брати на поруки підозрюваних у справі "Агрейну" може мати корупційний підтекст - нардеп
Бажання нардепів брати на поруки підозрюваних у справі "Агрейну" може мати корупційний підтекст - нардеп
Мін'юст планує укласти мирову угоду зі звільненим суддею О.Волковим про матеріальну компенсацію
Мін'юст планує укласти мирову угоду зі звільненим суддею О.Волковим про матеріальну компенсацію
В Україні немає заборгованості з виплат компенсацій призначених ЄСПЛ – І.Ліщина
В Україні немає заборгованості з виплат компенсацій призначених ЄСПЛ – І.Ліщина
Частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80% - О.Дорошенко
Частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80% - О.Дорошенко
Регулярні обстеження родини у сімейного лікаря дають шанс попередити онкологію у дітей – лікар
Регулярні обстеження родини у сімейного лікаря дають шанс попередити онкологію у дітей – лікар
Навесні варто очікувати подорожчання скрапленого газу - О.Сіренко
Навесні варто очікувати подорожчання скрапленого газу - О.Сіренко
Протягом 2016 року Україна виплатила понад 600 млн грн компенсації за рішеннями ЄСПЛ
Протягом 2016 року Україна виплатила понад 600 млн грн компенсації за рішеннями ЄСПЛ
Акцизи на горілчані вироби в Україні мають бути переглянуті - ВРУ
Акцизи на горілчані вироби в Україні мають бути переглянуті - ВРУ
Консул України у Польщі тримає на контролі інцидент з побиттям українських студентів - МЗС
Консул України у Польщі тримає на контролі інцидент з побиттям українських студентів - МЗС
У харчовій промисловості доречне часткове обмеження застосування пальмової олії - експерт
У харчовій промисловості доречне часткове обмеження застосування пальмової олії - експерт
У підготовчому засіданні у справі О.Єфремова оголошено перерву до 8 лютого – адвокат
У підготовчому засіданні у справі О.Єфремова оголошено перерву до 8 лютого – адвокат
В.Троян і А.Крищенко зможуть пізніше пройти тестування на посаду голови Нацполіції
В.Троян і А.Крищенко зможуть пізніше пройти тестування на посаду голови Нацполіції
Поліцейському, який насмерть збив дитину на Чернігівщині, досі не повідомили про підозру
Поліцейському, який насмерть збив дитину на Чернігівщині, досі не повідомили про підозру
ГПУ допитала у справі Майдану більше 8 тис. осіб, серед яких і високопосадовці
ГПУ допитала у справі Майдану більше 8 тис. осіб, серед яких і високопосадовці
Захист О.Єфремова заявив відвід суддям, які розглядають його справу
Захист О.Єфремова заявив відвід суддям, які розглядають його справу
Причиною необґрунтованого підвищення вартості спирту є корумпованість “Укрспирту” - британський фінансист
Причиною необґрунтованого підвищення вартості спирту є корумпованість “Укрспирту” - британський фінансист
Держпідприємство Мінприроди використало документи іншого підприємства, щоб виграти тендер “Південної залізниці”
Держпідприємство Мінприроди використало документи іншого підприємства, щоб виграти тендер “Південної залізниці”
Експерт розповів, чого очікувати від ринку скрапленого газу у 2017 році
Експерт розповів, чого очікувати від ринку скрапленого газу у 2017 році
Участь в акції власників авто з іноземною реєстрацією взяли близько 200 людей
Участь в акції власників авто з іноземною реєстрацією взяли близько 200 людей
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Як водіям уберегтися від сурогатного пального – експертні поради
Як водіям уберегтися від сурогатного пального – експертні поради
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