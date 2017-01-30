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Неділя, 29 січня 2017
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Ексклюзивні новини УНН
Бойовики із САУ і мінометів обстріляли позиції сил АТО під Маріуполем
Бойовики із САУ і мінометів обстріляли позиції сил АТО під Маріуполем
Під час спроби пограбувати банк у Луцьку поранили двох молодиків
Під час спроби пограбувати банк у Луцьку поранили двох молодиків
Президент візьме участь у жалобних заходах під час перепоховання праху письменника О.Олеся
Президент візьме участь у жалобних заходах під час перепоховання праху письменника О.Олеся
У Козятині неповнолітня народила дитину і викинула її з вікна 5-го поверху будинку
У Козятині неповнолітня народила дитину і викинула її з вікна 5-го поверху будинку
Обстріл будинку екс-очільника закарпатської міліції кваліфікували як умисне пошкодження майна
Обстріл будинку екс-очільника закарпатської міліції кваліфікували як умисне пошкодження майна
Кількість нелегальної зброї в Україні збільшилася до 5 млн одиниць – експерт
Кількість нелегальної зброї в Україні збільшилася до 5 млн одиниць – експерт
Інформація щодо рішення адміністрації Д.Трампа про скасування санкцій є російським "вкидом" – Т.Чорновіл
Інформація щодо рішення адміністрації Д.Трампа про скасування санкцій є російським "вкидом" – Т.Чорновіл
В інституті Шалімова керівництво не підвищило собі зарплати ні на копійку
В інституті Шалімова керівництво не підвищило собі зарплати ні на копійку
Практичних кроків щодо декомунізації свят 8 березня і 9 травня поки немає - Інститут нацпам'яті
Практичних кроків щодо декомунізації свят 8 березня і 9 травня поки немає - Інститут нацпам'яті
Якість скрапленого газу на ринку держава сьогодні не контролює - С.Сапегін
Якість скрапленого газу на ринку держава сьогодні не контролює - С.Сапегін
На добудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС необхідно 3,7 млрд євро
На добудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС необхідно 3,7 млрд євро
Ближче до травня ціни на продукти можуть зрости на 5-7% — О.Охріменко
Ближче до травня ціни на продукти можуть зрости на 5-7% — О.Охріменко
Слідчі оглянули місце блокади залізниці на Луганщині
Слідчі оглянули місце блокади залізниці на Луганщині
Блокада залізничної колії на Луганщині продовжується — Нацполіція
Блокада залізничної колії на Луганщині продовжується — Нацполіція
На вихідних в Україні потеплішає
На вихідних в Україні потеплішає
До України прибув рейс з прахом письменника О.Олеся і його дружини
До України прибув рейс з прахом письменника О.Олеся і його дружини
Сьогодні прах письменника О.Олеся та його дружини прибуде в Україну - джерело
Сьогодні прах письменника О.Олеся та його дружини прибуде в Україну - джерело
Для боротьби з АЧС необхідно внести зміни до законодавства щодо ідентифікації тварин - нардеп
Для боротьби з АЧС необхідно внести зміни до законодавства щодо ідентифікації тварин - нардеп
Активісти продовжують блокувати потяг на Луганщині - поліція
Активісти продовжують блокувати потяг на Луганщині - поліція
Як водіям уберегтися від сурогатного пального – експертні поради
Як водіям уберегтися від сурогатного пального – експертні поради
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Маріїнський палац у Києві планують ввести в експлуатацію у 2019 році - ДУС
Маріїнський палац у Києві планують ввести в експлуатацію у 2019 році - ДУС
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