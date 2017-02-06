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Неділя, 5 лютого 2017
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У міськраді Луцька назвали орієнтовну дату похорону мера М.Романюка
У міськраді Луцька назвали орієнтовну дату похорону мера М.Романюка
“Укрспирт” був і залишається годівницею міністрів - С.Каплін
“Укрспирт” був і залишається годівницею міністрів - С.Каплін
Більше 100 км кордону в Луганській області заміновано - ДПСУ
Більше 100 км кордону в Луганській області заміновано - ДПСУ
Дату продажу квитків на Євробачення-2017 поки не визначено
Дату продажу квитків на Євробачення-2017 поки не визначено
ДПСУ: на реалізацію проекту "Стіна" уже витратили 600 млн грн
ДПСУ: на реалізацію проекту "Стіна" уже витратили 600 млн грн
В.Гройсман доручив забезпечити фінансування медзакладів Академії медичних наук
В.Гройсман доручив забезпечити фінансування медзакладів Академії медичних наук
Більше 200 млн грн витратили у 2016 р. на облаштування територій, прилеглих до АТО та Криму - ДПСУ
Більше 200 млн грн витратили у 2016 р. на облаштування територій, прилеглих до АТО та Криму - ДПСУ
О.Ярмак: променева терапія — один із методів полегшення страждань невиліковно хворих
О.Ярмак: променева терапія — один із методів полегшення страждань невиліковно хворих
МЗС розпочало службове розслідування через невидачу української візи студенту з Іраку
МЗС розпочало службове розслідування через невидачу української візи студенту з Іраку
Дату демонтажу гербу СРСР на монументі “Батьківщина-мати” має визначити Мінкульт — КМДА
Дату демонтажу гербу СРСР на монументі “Батьківщина-мати” має визначити Мінкульт — КМДА
Забороняючи нічний продаж алкоголю, столична влада рухається російським сценарієм – І.Товкач
Забороняючи нічний продаж алкоголю, столична влада рухається російським сценарієм – І.Товкач
АМКУ позиватиметься до суду на Київміськраду у разі не зняття протизаконної заборони на нічну торгівлю алкоголем
АМКУ позиватиметься до суду на Київміськраду у разі не зняття протизаконної заборони на нічну торгівлю алкоголем
Наразі у Києві немає обмежень на в'їзд транспорту через негоду
Наразі у Києві немає обмежень на в'їзд транспорту через негоду
Спостерігачі ОБСЄ відмовляються супроводжувати бригаду для ремонту ЛЕП - радник голови ВЦА
Спостерігачі ОБСЄ відмовляються супроводжувати бригаду для ремонту ЛЕП - радник голови ВЦА
В Авдіївці готові до робіт з розмінування декілька розрахунків піротехніків - ДСНС
В Авдіївці готові до робіт з розмінування декілька розрахунків піротехніків - ДСНС
Бойовики зранку обстрілювали околиці Авдіївки — ВЦА
Бойовики зранку обстрілювали околиці Авдіївки — ВЦА
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Минулого року Україну відвідало більше 10 млн іноземних туристів
Минулого року Україну відвідало більше 10 млн іноземних туристів
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