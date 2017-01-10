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"Київміськбуд" ввів в експлуатацію ще дві новобудови
Трикімнатна квартира в одному з найбільших житлових комплексів коштує від 32 тис. дол.
Новобудову на просп. Перемоги у Києві введено в експлуатацію
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