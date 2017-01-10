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Вівторок, 10 січня 2017 00:07
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Понеділок, 9 січня 2017
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В результаті НП в Кропивницькому загинула людина, п'ятеро постраждали
В результаті НП в Кропивницькому загинула людина, п'ятеро постраждали
Внаслідок ДТП на Хмельниччині згорів автомобіль з двома людьми
Внаслідок ДТП на Хмельниччині згорів автомобіль з двома людьми
Міжнародний аеропорт “Бориспіль” наразі працює за розкладом
Міжнародний аеропорт “Бориспіль” наразі працює за розкладом
В ДСНС розповіли подробиці нічного вибуху в будинку на Одещині
В ДСНС розповіли подробиці нічного вибуху в будинку на Одещині
За добу рятувальники Херсонщини вивільнили зі снігових заметів 100 транспортних засобів
За добу рятувальники Херсонщини вивільнили зі снігових заметів 100 транспортних засобів
Вильоти з аеропорту "Бориспіль" до Стамбула скасовуються і затримуються
Вильоти з аеропорту "Бориспіль" до Стамбула скасовуються і затримуються
Рятувальники Хмельниччини 11 разів гасили пожежі протягом доби
Рятувальники Хмельниччини 11 разів гасили пожежі протягом доби
Через різке зниження температури на Закарпатті збільшили кількість пунктів обігріву
Через різке зниження температури на Закарпатті збільшили кількість пунктів обігріву
Кутя, 12 страв, сімейні посиденьки та інші традиції Святвечора - опитування
Кутя, 12 страв, сімейні посиденьки та інші традиції Святвечора - опитування
Аеропорти “Бориспіль” і “Київ” працюють у штатному режимі
Аеропорти “Бориспіль” і “Київ” працюють у штатному режимі
Рибалка та його команда. Частина 3
Рибалка та його команда. Частина 3
До чергувань у пунктах обігріву можуть залучити представників Червоного Хреста – П.Пантелеєв
До чергувань у пунктах обігріву можуть залучити представників Червоного Хреста – П.Пантелеєв
До прибирання снігу у Києві готові 600 одиниць техніки
До прибирання снігу у Києві готові 600 одиниць техніки
КМДА готова відкрити у Києві додатково 20 пунктів обігріву
КМДА готова відкрити у Києві додатково 20 пунктів обігріву
Приватний інвестор дозволить Україні наростити власний видобуток урану — Ю.Бакаржієв
Приватний інвестор дозволить Україні наростити власний видобуток урану — Ю.Бакаржієв
ГПУ передала обвинувальний акт щодо О.Єфремова до суду на Луганщині – адвокат
ГПУ передала обвинувальний акт щодо О.Єфремова до суду на Луганщині – адвокат
Генштаб ЗСУ безпідставно звинувачує ЗМІ у розповсюдженні неправдивої інформації
Генштаб ЗСУ безпідставно звинувачує ЗМІ у розповсюдженні неправдивої інформації
У керівництва “Агрейну” арештували банківських сертифікатів на майже 450 кг золота
У керівництва “Агрейну” арештували банківських сертифікатів на майже 450 кг золота
Влада навряд чи прийматиме кардинальні рішення у 2017 році для врегулювання ситуації на Донбасі - політолог
Влада навряд чи прийматиме кардинальні рішення у 2017 році для врегулювання ситуації на Донбасі - політолог
СБУ чекає позиції МЗС щодо заборони М.Ле Пен в’їзду в Україну
СБУ чекає позиції МЗС щодо заборони М.Ле Пен в’їзду в Україну
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Аеропорт у Стамбулі періодично приймає рейси
Аеропорт у Стамбулі періодично приймає рейси
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