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Пʼятниця, 3 лютого 2017
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Забороняючи нічний продаж алкоголю, столична влада рухається російським сценарієм – І.Товкач
Забороняючи нічний продаж алкоголю, столична влада рухається російським сценарієм – І.Товкач
Суд о 16:00 розпочне обирати запобіжний захід затриманому на хабарі посадовцю НБУ
Суд о 16:00 розпочне обирати запобіжний захід затриманому на хабарі посадовцю НБУ
Близько 10 активістів продовжують блокаду залізничної колії у Луганській області - поліція
Близько 10 активістів продовжують блокаду залізничної колії у Луганській області - поліція
Бригада ремонтників розпочала відновлювальні роботи на місці ЛЕП у районі Авдіївки
Бригада ремонтників розпочала відновлювальні роботи на місці ЛЕП у районі Авдіївки
АМКУ позиватиметься до суду на Київміськраду у разі не зняття протизаконної заборони на нічну торгівлю алкоголем
АМКУ позиватиметься до суду на Київміськраду у разі не зняття протизаконної заборони на нічну торгівлю алкоголем
Наразі у Києві немає обмежень на в'їзд транспорту через негоду
Наразі у Києві немає обмежень на в'їзд транспорту через негоду
Спостерігачі ОБСЄ відмовляються супроводжувати бригаду для ремонту ЛЕП - радник голови ВЦА
Спостерігачі ОБСЄ відмовляються супроводжувати бригаду для ремонту ЛЕП - радник голови ВЦА
В Авдіївці готові до робіт з розмінування декілька розрахунків піротехніків - ДСНС
В Авдіївці готові до робіт з розмінування декілька розрахунків піротехніків - ДСНС
Бойовики зранку обстрілювали околиці Авдіївки — ВЦА
Бойовики зранку обстрілювали околиці Авдіївки — ВЦА
З Авдіївки евакуйовано вже більше 100 дітей
З Авдіївки евакуйовано вже більше 100 дітей
Стан пораненого в Авдіївці співробітника ДСНС стабільний
Стан пораненого в Авдіївці співробітника ДСНС стабільний
Проїзд у громадському транспорті Києва не подорожчає, попри собівартість у понад 5 грн - Київпастранс
Проїзд у громадському транспорті Києва не подорожчає, попри собівартість у понад 5 грн - Київпастранс
А.Хуг: під час візиту до Донецької фільтрувальної станції обстрілів по її периметру не було
А.Хуг: під час візиту до Донецької фільтрувальної станції обстрілів по її периметру не було
Демонтаж пам’ятника М.Щорсу потребує спеціального технічного проекту - КМДА
Демонтаж пам’ятника М.Щорсу потребує спеціального технічного проекту - КМДА
Активісти блокують три залізничні колії на Донбасі — нардеп
Активісти блокують три залізничні колії на Донбасі — нардеп
У посольстві України в США назвали орієнтовну дату візиту П.Порошенка до Штатів
У посольстві України в США назвали орієнтовну дату візиту П.Порошенка до Штатів
Експерт розповів, чому українці все частіше обирають електрокари
Експерт розповів, чому українці все частіше обирають електрокари
З початку доби по житлових будинках в Авдіївці вогонь не вівся - радник голови ВЦА
З початку доби по житлових будинках в Авдіївці вогонь не вівся - радник голови ВЦА
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“Укрспирт” був і залишається годівницею міністрів - С.Каплін
“Укрспирт” був і залишається годівницею міністрів - С.Каплін
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