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Середа, 01 лютого 2017 23:29
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Минулого року кількість українців, які подорожували за кордон, збільшилася на 7,5%
Минулого року кількість українців, які подорожували за кордон, збільшилася на 7,5%
Бойовики в Авдіївці зранку вели обстріли з мінометів - П.Жебрівський
Бойовики в Авдіївці зранку вели обстріли з мінометів - П.Жебрівський
Експерт: Україну очікує урізання видатків держбюджету
Експерт: Україну очікує урізання видатків держбюджету
ДСНС: наразі в обстрілюваній Авдіївці евакуації не планується
ДСНС: наразі в обстрілюваній Авдіївці евакуації не планується
Батько затриманого “бурштинового прокурора” збив жінку біля Луцька
Батько затриманого “бурштинового прокурора” збив жінку біля Луцька
Бойовики збираються евакуювати жителів Макіївки, залякуючи “наступом” українських військових - штаб
Бойовики збираються евакуювати жителів Макіївки, залякуючи “наступом” українських військових - штаб
Юрист: судді, затриманому на місці злочину, запобіжний захід повинен обиратися як і будь-якому громадянинові
М.Волинець підтвердив, що всіх гірників дістали з шахти ім.Засядько
М.Волинець підтвердив, що всіх гірників дістали з шахти ім.Засядько
Поліція відкрила провадження за фактом пошкодження залізничної колії на Луганщині
Поліція відкрила провадження за фактом пошкодження залізничної колії на Луганщині
У Нацполіції заявили, що сумнівний тендер “Південної залізниці” не належить до їх компетенції
У Нацполіції заявили, що сумнівний тендер “Південної залізниці” не належить до їх компетенції
НАБУ ще не отримало відповіді від Інтерполу про оголошення О.Онищенка в міжнародний розшук
НАБУ ще не отримало відповіді від Інтерполу про оголошення О.Онищенка в міжнародний розшук
У роботі турнікетів на станції метро “Майдан Незалежності” стався збій
У роботі турнікетів на станції метро “Майдан Незалежності” стався збій
Сьогодні Президент планує провести нараду з силовиками
Сьогодні Президент планує провести нараду з силовиками
ДМС: дані про громадянство У.Супрун є таємницею
ДМС: дані про громадянство У.Супрун є таємницею
У МВС засекретили підстави вручення нагородної зброї радикалу С.Рибалці та його брату
У МВС засекретили підстави вручення нагородної зброї радикалу С.Рибалці та його брату
Патруль місії ОБСЄ наразі перебуває в Авдіївці
Патруль місії ОБСЄ наразі перебуває в Авдіївці
Евакуація в Авдіївці проводиться у міру необхідності - прес-офіцер
Евакуація в Авдіївці проводиться у міру необхідності - прес-офіцер
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Забороною продажу алкоголю вночі Київрада порушує права бізнесу - юрист
Забороною продажу алкоголю вночі Київрада порушує права бізнесу - юрист
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