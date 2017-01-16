Реєстрація | Вхід |
USD: 27,67 0,4176  EUR: 29,50 0,3962 
Про агентство RSS
Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Понеділок, 16 січня 2017 19:25
Отримати тестовий доступ
Топ-новини

Оперативні новини

RSS
Понеділок, 16 січня 2017
Архів
Повна версія стрічки новин доступна для передплатників
Всі новини
Ексклюзивні новини УНН
Рівень кисню у р.Південний Буг сягнув нижче мінімального, може загинути риба - екологи
Рівень кисню у р.Південний Буг сягнув нижче мінімального, може загинути риба - екологи
МЗС України витратило більше мільйона гривень на закордонні візити П.Клімкіна у 2016 році
МЗС України витратило більше мільйона гривень на закордонні візити П.Клімкіна у 2016 році
У.Супрун не є членом уряду і не має права голосу - В.Князевич
У.Супрун не є членом уряду і не має права голосу - В.Князевич
Міністерство оборони України нагородило волонтерів у Маріуполі
Міністерство оборони України нагородило волонтерів у Маріуполі
У Мінкультури досі немає інформації про повернення останків О.Олеся до України
У Мінкультури досі немає інформації про повернення останків О.Олеся до України
Вшосте за місяць на Закарпатті зафіксували сходження лавини
Вшосте за місяць на Закарпатті зафіксували сходження лавини
О.Єфремова конвоювали з ІТТ СБУ у Старобільське СІЗО – ГПУ
О.Єфремова конвоювали з ІТТ СБУ у Старобільське СІЗО – ГПУ
Штаб АТО: тіла трьох загиблих військовослужбовців передали українській стороні
Штаб АТО: тіла трьох загиблих військовослужбовців передали українській стороні
Через нелегітимність У.Супрун під загрозою опинилася виплата зарплат медпрацівникам - профспілки
Через нелегітимність У.Супрун під загрозою опинилася виплата зарплат медпрацівникам - профспілки
Легковик на Рівненщині влетів у вантажівку, є постраждалі діти
Легковик на Рівненщині влетів у вантажівку, є постраждалі діти
Курс гривні до долара може стабілізуватися нижче 27 грн/дол. – О.Плотніков
Курс гривні до долара може стабілізуватися нижче 27 грн/дол. – О.Плотніков
САП оскаржить рішення столичного суду щодо фірм М.Злочевського - В.Кривенко
САП оскаржить рішення столичного суду щодо фірм М.Злочевського - В.Кривенко
Сьогодні відбудеться перехресний допит С.Пашинського та іншого учасника стрілянини
Сьогодні відбудеться перехресний допит С.Пашинського та іншого учасника стрілянини
Травля Б.Тодурова з боку МОЗ відбувається через дилетантство "команди пінгвінів" У.Супрун - О.Мусій
Травля Б.Тодурова з боку МОЗ відбувається через дилетантство "команди пінгвінів" У.Супрун - О.Мусій
Штаб АТО: підтвердження інформації про виявлені бойовиками тіла трьох українських військових немає
Штаб АТО: підтвердження інформації про виявлені бойовиками тіла трьох українських військових немає
ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса сталася у Хмельницькому
ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса сталася у Хмельницькому
Якщо Б.Тодуров перестане рятувати українських пацієнтів, це буде на совісті МОЗ — нардеп
Якщо Б.Тодуров перестане рятувати українських пацієнтів, це буде на совісті МОЗ — нардеп
У Центрі екстреної медичної допомоги Києва розповіли про роботу на свята
У Центрі екстреної медичної допомоги Києва розповіли про роботу на свята
Постраждалому у Лук’янівському СІЗО надали меддопомогу і повернули до ізолятора - поліція
Постраждалому у Лук’янівському СІЗО надали меддопомогу і повернули до ізолятора - поліція
Провідний український хірург Б.Тодуров отримав запрошення на роботу за кордоном
Провідний український хірург Б.Тодуров отримав запрошення на роботу за кордоном
Показати ще
Новини компаній
Всі новини розділу
Ексклюзивні новини
У.Супрун створила та очолює "міністерство смерті" в Україні - С.Кравченко
У.Супрун створила та очолює "міністерство смерті" в Україні - С.Кравченко
Показати ще
Популярні новини
Показати ще
Спецтеми
Показати ще
youtube
Публікації RSS
Політика | Економіка | Київ | Кримінал | Продукти | Послуги | Контакти | Вхід | Реклама на сайті

Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агенства", право власності на продукцію інформаційного агенства охороняєтся чинним законодавством України. Цитування, копіювання окремих частин текстів чи зображень, републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації УНН можливе за умови посилання на УНН. Для інтернет-видань гіперпосилання є обов'язковим. Відповідальність за недотримання встановлених Законом вимог щодо змісту реклами на сайті несе рекламодавець.

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини». Всі права захищені. © 2007 Розробка сайту: Argentum IT Lab.
УНН Обізнаність громадян єднає країну