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З початку року в Україні виявлено 91 випадок АЧС – Держпродспоживслужба
З початку року в Україні виявлено 91 випадок АЧС – Держпродспоживслужба
Гідна зарплата лікаря є основною передумовою реформи медичної галузі - експерт
Гідна зарплата лікаря є основною передумовою реформи медичної галузі - експерт
Дострокові парламентські вибори у 2017 році теоретично можливі, але малоймовірні — політолог
Дострокові парламентські вибори у 2017 році теоретично можливі, але малоймовірні — політолог
Аеропорт "Шарджа" в ОАЕ частково відновив роботу
Аеропорт "Шарджа" в ОАЕ частково відновив роботу
Стрілянина сталась у Хмельницькому
Стрілянина сталась у Хмельницькому
Система профоглядів в Україні потребує якісних змін і удосконалення – В.Тихонов
Система профоглядів в Україні потребує якісних змін і удосконалення – В.Тихонов
Українська сторона передала проросійським бойовикам 15 людей – Ю.Тандіт
Українська сторона передала проросійським бойовикам 15 людей – Ю.Тандіт
Українці, які застрягли в ОАЕ через зупинку роботи аеропорту “Шарджа”, забезпечені всіма умовами — МЗС
Українці, які застрягли в ОАЕ через зупинку роботи аеропорту “Шарджа”, забезпечені всіма умовами — МЗС
Благодійний фонд "Соціальне партнерство" з 1 січня зупиняє роботу всіх своїх проектів
Благодійний фонд "Соціальне партнерство" з 1 січня зупиняє роботу всіх своїх проектів
Виліт за рейсом Київ-Шарджа авіакомпанії Air Arabia планується на завтра
Виліт за рейсом Київ-Шарджа авіакомпанії Air Arabia планується на завтра
Авіакомпанія Air Arabia на добу затримує рейс Київ-Шарджа
Авіакомпанія Air Arabia на добу затримує рейс Київ-Шарджа
Близько двох тисяч правоохоронців будуть стежити за порядком у Києві під час новорічних свят
Близько двох тисяч правоохоронців будуть стежити за порядком у Києві під час новорічних свят
Рекомендації ВООЗ щодо фінансування охорони здоров'я в Україні знову проігноровані - нардеп
Рекомендації ВООЗ щодо фінансування охорони здоров'я в Україні знову проігноровані - нардеп
Будівництво заводу ядерного палива посилить енергетичну безпеку країни – експерт
Будівництво заводу ядерного палива посилить енергетичну безпеку країни – експерт
Л.Кожара: ймовірний план Г.Кіссінджера однозначно не влаштовує Україну
Л.Кожара: ймовірний план Г.Кіссінджера однозначно не влаштовує Україну
МОЗ відмовив "Клініці Спіженко" у бажанні безплатно пролікувати онкохворих
МОЗ відмовив "Клініці Спіженко" у бажанні безплатно пролікувати онкохворих
Перед Новим роком у магазинах ЄС продається кримське шампанське
Перед Новим роком у магазинах ЄС продається кримське шампанське
Лікар розповів, чому статистика онкозахворювань в Україні зростає
Лікар розповів, чому статистика онкозахворювань в Україні зростає
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Укргідрометцентр: перший день Нового року буде сонячним, але безсніжним
Укргідрометцентр: перший день Нового року буде сонячним, але безсніжним
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