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СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам

СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В течение 2017 года Служба безопасности Украины начала 153 уголовных производства по подозрению 14 лиц в совершении террористических актов на территории Украины. Об этом сообщает СБУ в ответ на запрос УНН.

"Следователями органов безопасности начато 153 уголовных производства по подозрению 14 лиц по фактам совершения терактов на территории Украины, 10 лицам избрана мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.

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Так, сообщается, что в 2017 году было зафиксировано 1286 терактов, больше всего произошло в Донецкой и Луганской областях и связано с проведением антитеррористической операции. В Киеве, Донецкой, Луганской, Волынской, Ровенской и Львовской областях было совершено 10 резонансных террористических актов.

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Также СБУ предупредила 17 террористических актов и при этом задержано 25 человек.

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Напомним, на Президента Украины Петра Порошенко готовили покушение, когда тот находился с визитом в Харьковской области 22 августа.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, теракт, производство
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