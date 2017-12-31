Украина может получить только один транш от МВФ в марте-апреле 2018 года - эксперт

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Украина, скорее всего, получит в 2018 году только один транш от Международного валютного фонда, который может поступить в марте-апреле. Такое мнение высказал в комментарии УНН директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

"Украина меняется в направлении, которое видят международные финансовые институты, прежде всего МВФ, совсем не так быстро, не так последовательно как бы этим институтам хотелось. По крайней мере расхождения между украинской властью и представительством международных финансовых институтов во взглядах на темпы и направления реформирования наблюдаются. Поэтому, в лучшем случае, где-то в марте-апреле мы возможно получим один транш. Но после лета вряд ли международные институты будут нас финансировать, поскольку до выборов (остается - ред.) не более полугода, поскольку это уже предвыборный период", - сказал эксперт.

По словам Юрчишина, транш, который может получить Украина в сумме 1-1,5 млрд долл., не сделает погоды.

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В то же время, по его мнению, Украина должна продолжать сотрудничество с МВФ.

"Но сотрудничество должно все больше приобретать характер нефинансового. Потому что надежды на эти финансовые ресурсы отвлекают власть и общественность от того, какие реформы действительно происходят и насколько они актуальны", - резюмировал эксперт.

Напомним, Александр Данилюк считает, что Украина может получить больше от МВФ, чем прогнозирует Национальный банк Украины.