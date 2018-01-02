Россияне отпустили задержанного перед Новым годом бойца АТО

КИЕВ. 2 января. УНН. Российские правоохранители в Москве отпустили задержанного перед Новым годом бывшего военного АТО Олега Негоду. Об этом УНН сообщил информированный источник.

"Его отпустили! Он перезвонил примерно в 13 30. Сейчас возвращается в Украину ", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины уже обратилось к российскому внешнеполитическому ведомству с ходатайством сообщить, задержан ли в РФ участник АТО Олег Негода, а также, если это правда, о причинах и обстоятельствах его задержания.

Как сообщал УНН, Негода, киевлянин, который проходил службу в зоне проведения АТО, в конце 2017 уехал в город Саратов к сестре и был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря.