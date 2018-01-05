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В МИД помогут родным посетить пострадавшую в ДТП в США украинскую модель

В МИД помогут родным посетить пострадавшую в ДТП в США украинскую модель

КИЕВ. 5 января. УНН. В МИД прорабатывают вопрос об оказании помощи родным в посещении места госпитализации пострадавших в результате ДТП в Лос-Анджелесе украинской модели Елизаветы Кузьменко и ее подруги Натальи Кордан. Об этом УНН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

"Пострадавшие в результате ДТП в Лос-Анджелесе граждане Украины находятся в местной больнице. Прорабатывается вопрос об оказании помощи родным в их визите к месту госпитализации пострадавших", - отметил он.

Также, по словам представителя Департамента консульской службы МИД, консул поддерживает контакт с врачами указанной больницы.

Напомним, украинская модель Елизавета Кузьменко и его подруга фотограф Наталья Кордан были госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии в Лос-Анджелесе.

Источник: УНН
Теги: ДТП, США, МИД
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