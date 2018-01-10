Трудовая миграция и низкие зарплаты: в службе занятости назвали причины "голода" на рынке труда

КИЕВ. 10 января. УНН. Причинами "голода" на рынке труда в 2018 году будет даже не столько трудовая миграция, сколько отсутствие квалифицированной рабочей силы, из-за нехватки образования, а также низкие зарплаты. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель главы Государственной службы занятости Сергей Кравченко.

“На сегодня вообще существует большая проблема с подбором кадров, которую испытывают практически все предприятия. И это связано не только с трудовой миграцией (объемы которой предусмотреть невозможно), но и с тем, что профессионально-технические училища сегодня не обучают или не могут обучать студентов работать на том или ином оборудовании. Кадровые проблемы также связаны с уровнем заработных плат”, - отметил Кравченко.

При этом, по его словам, остановить трудовую миграцию может увеличение заработной платы при условии, что инфляция расти не будет.

Как добавил Кравченко, сегодня, большое количество предприятий, которые жалуются на трудовую миграцию и кадровый голод, на самом деле, не хотят платить достойную заработную плату своим работникам, которая бы позволяла людям работать гораздо лучше и не думать о том, чтобы уехать.

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“Есть предприятия, у которых постоянные проблемы с персоналом. Причинами этих проблем является то, что они платят людям минималку, а остальное — обещают доплачивать в конверте, однако обманывают работников и платят меньшие суммы. Поэтому люди увольняются, они вынуждены искать лучшей жизни и куда уехать. Но есть работодатели, у которых постоянный коллектив, и люди увольняются преимущественно по семейным обстоятельствам. Поэтому, предпринимателям для привлечения и удержания работников, стоит, прежде всего, обеспечить достойный уровень заработной платы и комфортные условия труда, ведь с этим в Украине также есть проблемы”, - подчеркнул заместитель главы службы занятости.

Кроме того, он добавил, что кадровые проблемы сейчас переживают не только украинские предприниматели, аналогичная ситуация также наблюдается в Европе, Китае, в частности, не хватает именно квалифицированных работников.

Напомним, в 2017 году в Литву выехало в 2 раза больше, около 20 тыс. украинцев, чем годом ранее.