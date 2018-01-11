Эксперт оценил действенность санкций СБУ относительно пророссийского бизнеса

КИЕВ. 10 января. УНН. Экономические санкции в отношении пророссийского бизнеса работают, но для достижения большего эффекта Украина должна замещать товары производства тех компаний, которые попадают в санкционный список. Такое мнение в комментарии УНН высказал политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, антироссийские экономические санкции, которые инициирует Служба безопасности Украины - это одно из инструментов для очистки экономического пространства Украины от влияния российского капитала, как государственного, так и частного.

Вместе с тем, Кочетков отметил, что некоторым подсанкционным компаниям удается находить пути дальнейшего ведения бизнеса в Украине.

"Приведу конкретный пример. Были введены санкции в отношении компании "Яндекс", но россияне перерегистрировались на другие фирмы и распространяют информацию через них.

Однако, некоторые пророссийские фирмы все же не выдержали удара, ушли из Украины, потому что им здесь стало некомфортно. А некоторые находят пути и маскируются. Если мы хотим отгородиться от этого влияния, то нужна целенаправленная компания по очистке экономического пространства Украины от фирм, которые сотрудничают со страной-агрессором. И нужны соответствующие заменители", - сказал он.

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Кочетков отметил, что "по факту, санкции СБУ имеют позитив", но нужно замещать товары производства тех компаний, которые попадают в санкционный список.

"Нельзя вылечиться одной таблеткой. За санкциями СБУ должны последовать еще шаги, и тогда это будет эффективно. Нужно создать программу, которая бы замещала продукцию запрещенных компаний", - добавил он, комментируя намерения СБУ, в частности, ввести санкции в отношении снекового бизнеса нардепа Рыбалки.

Напомним, в СБУ сообщили, что планируют инициировать санкции против компаний из группы S.Group. Должностные лица указанной корпорации подозреваются в финансировании терроризма.

Добавим, что S.Group принадлежит семье нардепа от "Радикальной партии" Сергею Рыбалке. Ранее СМИ публиковали доказательства продажи депутатских снеков в оккупированном Крыму и Донецке.