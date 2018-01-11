В ровенском суде подсудимый сбежал из-под стражи

КИЕВ. 11 января. УНН. Во Владимирецком районном суде Ровенской области подсудимый сбежал из-под стражи. Об этом УНН сообщили в полиции.

Как стало известно, после окончания судебного заседания подсудимый, подозреваемый в совершении кражи, попросил конвоира вывести его на улицу из-за ухудшения самочувствия.

Конвоир согласился, и когда вывел мужчину во двор суда, то застегнул на нем только одну часть наручников, а другую просто держал в руке. Подсудимый толкнул конвоира и убежал.

Через несколько часов беглеца нашли и задержали. По факту побега открыто уголовное производство. Также проводится служебное расследование в отношении конвоира.

Напомним, в Запорожье из СИЗО ошибочно выпустили не того мужчину.