В 2017 году курица стала мясным продуктом №1 в Украине

КИЕВ. 12 января. УНН. В 2017 году курица стала самым востребованным мясным продуктом в Украине. Об этом в комментарии УНН сообщил экономический эксперт Павел Мороз.

Во многом это объясняется резким скачком цен на другие виды мяса в последние несколько лет, таких как свинина и говядина, и переориентацией украинцев на более доступное мясо курицы, пояснил он.

“Цены на мясные продукты в Украине во многом зависят от государственной политики. 2017 год — яркий пример того, как правильная господдержка способна стабилизировать потребительский рынок. На фоне неблагоприятных явлений в сфере животноводства, в частности африканской чумы свиней, уменьшения поголовья скота и так далее, производители курицы впервые за долгое время чувствовали себя более-менее комфортно. Так называемые дотации способствовали удержанию цен на курицу от резкого скачка. Более того, в конце года стоимость курицы даже несколько снизилась”, — рассказал П.Мороз.

Однако 2018 год уже не будет таким оптимистичным. Государство лишило производителей животноводства существенной господдержки, а это значит, что рост цен на нее неминуем, сообщил эксперт.

“Но даже при росте цен курица еще долго будет оставаться национальным продуктом №1 в стране. Во-первых, на фоне других видов мяса она по-прежнему будет самой доступной на рынке, во-вторых, продукты птицеводства — это самый качественный и доступный белок в рационе украинского потребителя. А учитывая модные тенденции на здоровое питание, спрос на низкокалорийную курицу точно не уменьшиться”, — сказал П.Мороз.

Вместе с тем эксперт предупредил, что нерентабельное производство отечественной свинины и говядины может привлечь импортный продукт. При чем импортное мясо точно будет или низкокачественным, или дорогим для масового украинского потребителя. И тогда, опять-таки, украинец станет перед выбором, что ему потреблять: некачественное, но дорогое заграничное мясо или отечественное и доступное мясо курицы.

“Сейчас очень важно защитить внутренний продуктовый рынок от внешней экспансии и прогнозируемой государственной политикой обеспечить потребителя качественными отечественными продуктами питания. От этого будет зависеть и продуктовая безопасность страны, и наполнение бюджета, и наличие рабочих мест, и социальная стабильность”, — рассказал П.Мороз.

О том, что курица стала мясным продуктом №1, в стране свидетельствуют также последние данные Национального научного центра “Институт аграрной экономики”.

“По подсчетам ученных Института аграрной экономики, в отличие от других сельскохозяйственных животных поголовье домашней птицы в 2017 году не уменьшилось против уровня 2016 года. В 2017 году только обьем выращивания птицы в сельхозпредприятиях имело позитивную динамику +4,7% против 2016 года”, — сообщил заведующий Института Леонид Тулуш.