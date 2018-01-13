Из-за бензина эксперт прогнозирует подорожание продуктов: от мяса до молока

КИЕВ. 12 января. УНН. Если дорожает бензин, то, конечно, дорожает все. Во-первых, это транспорт, а во-вторых, продукты питания. Осложняет ситуацию девальвация гривны и акцизные сборы с нефтепродуктов в евро. Об этом в комментарии УНН отметил экономист Александр Охрименко.

По его словам, цены на продукты питания реагируют на подорожание горючего не сразу, однако в этом году таки стоит ожидать, что новый урожай зерна будет дорогим.

“Если очень высокая цена на бензин, то очень высокая цена на солярку, а дизтопливо — это зерно. Потому что себестоимость выращивания зерна — 78% — это минеральные удобрения. Поэтому у нас новый урожай зерна будет дорогой, а если дорогое зерно — это дороги все продукты, начиная от мяса, молока, яиц и так далее”, — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: WOG предлагает щедрые скидки на ДП для пользователей WOG PAY

А.Охрименко объяснил, какие факторы провоцируют рост цен на топливо, сейчас наблюдается.

“Первый фактор подорожания бензина — подорожал сам бензин, который покупают наши нефтетрейдеры. У нас бензин импортный в основном, и здесь объективно — цена на нефть поднялась, и поднялась цена на бензин. Но плюс к этому — добавляем курс. Плюс еще: у нас когда покупают бензин, там есть акциз, акциз у нас в евро, хотя акциз платится в бюджет Украины, и чем выше курс — тем больше уплачивается акциз. Поэтому действительно у нас получается такая ситуация — как только на 10% происходит девальвация гривны — бензин дорожает на 7-8%”, — пояснил экономист и добавил, что рассчитывать на то, что "мы перейдем на украинский бензин — нереально".

Как сообщал УНН, от роста цен на топливо страдают как трейдеры, так и АЗС.