В этом году отечественный алкоголь снова подорожает

КИЕВ. 15 января. УНН. Девальвация гривны приведет к подорожанию алкоголя в этом году ориентировочно на 10%. Об этом в комментарии УНН сообщил экономист Андрей Новак.

Эксперт пояснил, что обесценивание гривны сказывается на стоимости энергоносителей для производителя.

"Отечественный алкоголь больше связан с повышением акцизов на алкоголь, чем с курсом гривны по отношению к иностранным валютам. Хотя конечно, когда девальвирует гривна, дорожают иностранные валюты дорожают сначала импортные товары, затем услуги, а затем отечественные товары. У нас есть большой импортный товар под названием "энергоносители", а энергоносители - это обязательный элемент стоимости любой продукции. Поэтому когда дорожают энергоносители, это приводит к удорожанию всей продукции, всех товаров и услуг", - пояснил эксперт.

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А.Новак отметил, что цена на алкоголь отечественного производства в течение года может вырасти ориентировочно на 10%.

"Ориентировочно, если гривну планируют девальвировать минимум до 30,1 грн, как это указано в государственном бюджете на 2018 год, то все без исключения товары и услуги подорожают как минимум на 10%, в том числе и алкоголь. Это в течение этого года", - сказал он.

Напомним, что Верховная рада отказалась повышать акцизы на алкоголь на 11,2%, как этого требовало правительство. Ведь именно повышение налоговых ставок загоняет алкогольную отрасль страны в тень, убеждают эксперты.