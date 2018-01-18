Врачи рассказали, как правильно моржевать на Крещение

КИЕВ. 18 января. УНН. Так, 19 января православные христиане и греко-католики Украины будут праздновать Крещение, в которое традиционно принято святить воду и погружаться в проруби через поверье, что в этот день во всех водоемах вода приобретает целебные свойства. Об этом УНН рассказал заведующий консультативного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Александр Комашко.

В связи с этим, работники медицинской сферы озвучили ряд советов, которые помогут сохранить здоровье и отпраздновать Крещение с хорошим самочувствием.

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Как утверждает медицинская статистика, купание в холодной воде может пойти на пользу организму человека - частота и тяжесть заболевания простудными и сопутствующими им болезнями у лиц, занимающихся моржеванием, в 60 раз ниже, чем у тех, кто игнорирует моржевание. Уровень хронических недугов у таких людей ниже в 30 раз.

Конечно, моржеванием можно начать заниматься и без подготовки, однако, перед тем как подвергать организм такого вида закаливанию, врачи все же советуют пройти полное медицинское обследование.

Врачи назвали несколько простых правил, которые помогут сохранить здоровье во время купания в проруби:

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- Категорически запрещено нырять в прорубь в состоянии алкогольного опьянения;

- избегать моржевание в период простуды или обострения болезни;

- Категорически запрещено нырять в прорубь головой вперед;

- Перед погружением обязательно разогреться растиранием или бегом;

- После погружения обязательно быстро растереть себя насухо и надеть теплую одежду;

- Новичкам следует ограничить срок купания в проруби четвертью минуты.

Медики подчеркивают, что начинать моржевание лучше не внезапно, раз в год на Крещение - следует постепенно готовить организм в теплое время года. Сам процесс адаптации к низким температурам заключается в ежедневных купаниях в открытых водоемах с постепенным увеличением времени пребывания в воде. Как альтернативный вариант, специалисты советуют ежедневный прохладный душ с планомерным снижением температуры воды.

Имеет моржевание и свои "минусы" - холодные купания противопоказаны людям с заболеванием почек, поражением или слабостью сосудов сердца и мозга, при гинекологических заболеваниях, холодовой аллергии. Кроме того, не стоит привлекать к моржеванию маленьких детей.