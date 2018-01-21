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Украинцев ждет очередной рост тарифов на ЖКУ - эксперт

Украинцев ждет очередной рост тарифов на ЖКУ - эксперт

КИЕВ. 21 января. УНН. Украинцам стоит готовиться к новому росту цен в жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

“В этом году стоит ожидать нового подорожания жилищно-коммунальных услуг, в частности воды”, — рассказал он.

Как уточнил эксперт, в конце 2017 года Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение о двухэтапном росте стоимости электроэнергии для промышленных потребителей: на 9,5% с 1 января 2018 года и с 1 апреля еще на 6,1%, то есть суммарно почти 16%.

“Хотя это и не касается напрямую населения, однако цена электроэнергии заложена, например, в стоимость водоснабжения (30%). Поэтому, следует ожидать повышения стоимости воды”, - резюмировал О.Голубенко.

Напомним, в правительстве объяснили, что делать с неиспользованными субсидиями.

Источник: УНН
Теги: вода, тарифы, коммунальные услуги
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