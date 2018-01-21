Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля

КИЕВ. 21 января. УНН. Украина в течение 2017 года увеличила объемы прокачки нефти на 5,3% до 16,034 млн тонн соответственно к предыдущему году. Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

“С начала 2017 года объемы перекачки нефти предприятиями магистральных нефтепроводов составили 16 млн 34 тыс. т, что на 5,3% (или на 805,8 тыс. т) больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года”, — рассказал он.

По его словам, объемы транзита нефти по территории Украины составили 13 млн 937 тыс. т, что на 0,8% (или на 114,8 тыс. т) больше соответствующего периода прошлого года, а для потребностей Украины — 2 млн 97 тыс. т, что на 49,1% (или на 691,0 тыс. т) больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

“С начала 2017 года транзитные объемы перекачки нефти в общем объеме составляют 87,0%, а на нефтеперерабатывающие предприятия Украины — 13,0%. Мощности нефтетранспортной системы Украины используются на 40%”, — подчеркнул советник министра энергетики и угольной промышленности.

Как сообщал УНН, по итогам 2017 года добыча нефти в Украине упал на 6,2% до 2,098 млн тонн.