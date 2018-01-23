ГПУ уже передала НАБУ дела относительно Януковича, Пшонки, Лукаш

КИЕВ. 23 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины уже передала по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро Украины уголовное производство в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по трем эпизодам, дела в отношении бывшего Генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема и другие. Об этом сообщили УНН в Генпрокуратуре.

По информации ГПУ, в НАБУ по подследственности уже передано дела в отношении экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, экс-министра юстиции Елены Лукаш, дело в отношении Януковича (эпизод о получении от донецкой типографии авторского вознаграждения за книги, а также эпизоды по Межигорью и "Укртелекому"), дело в отношении экс-нардепа Виталия Калюжного и его брата Евгения (фигурантов по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов) и другие дела.

Также прокуратура готовит к передаче в НАБУ дело в отношении бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

Напомним, Генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что ГПУ готовит к передаче НАБУ десятки тысяч дел, в частности это дела в отношении экс-премьера Украины Павла Лазаренко и экс-президента Виктора Януковича.