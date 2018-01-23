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ГПУ уже передала НАБУ дела относительно Януковича, Пшонки, Лукаш

ГПУ уже передала НАБУ дела относительно Януковича, Пшонки, Лукаш

Виктор Янукович

КИЕВ. 23 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины уже передала по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро Украины уголовное производство в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по трем эпизодам, дела в отношении бывшего Генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема и другие. Об этом сообщили УНН в Генпрокуратуре.

По информации ГПУ, в НАБУ по подследственности уже передано дела в отношении экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, экс-министра юстиции Елены Лукаш, дело в отношении Януковича (эпизод о получении от донецкой типографии авторского вознаграждения за книги, а также эпизоды по Межигорью и "Укртелекому"), дело в отношении экс-нардепа Виталия Калюжного и его брата Евгения (фигурантов по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов) и другие дела.

Также прокуратура готовит к передаче в НАБУ дело в отношении бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

Напомним, Генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что ГПУ готовит к передаче НАБУ десятки тысяч дел, в частности это дела в отношении экс-премьера Украины Павла Лазаренко и экс-президента Виктора Януковича.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Янукович, Лукаш, НАБУ
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