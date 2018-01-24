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Завтра по делу о госизмене Януковича в суде допросят Парубия, Могилева и Кушнерука

Завтра по делу о госизмене Януковича в суде допросят Парубия, Могилева и Кушнерука

Виктор Янукович

КИЕВ. 23 января. УНН. Завтра районный суд города Киева, на рассмотрении которого находится уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, планирует допросить в качестве свидетелей со стороны обвинения председателя Верховной Рады Андрей Парубий, экс-председателя совета министров АР Крым Анатолия Могилева и советника постоянного представителя Украины в ООН Дмитрия Кушнерука. Об этом УНН сообщил прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Завтра мы планируем допросить этих лиц (Андрей Парубий, Анатолия Могилева, Дмитрия Кушнерук)", - сказал он.

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На уточняющий вопрос, появятся ли в суд указанные лица, Кравченко ответил: "Конечно, мы накануне согласовываем с людьми, которых планируем допросить, возможность их визита".

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Источник: УНН
Теги: Янукович, Виктор Янукович
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