Документы о продаже "дочки" российского "Сбербанка" находятся на рассмотрении НБУ

КИЕВ. 25 января. УНН. Документы о продаже дочернего банка российского "Сбербанка" в Украине находятся на рассмотрении Национального банка Украины. Об этом сообщили УНН в НБУ в ответе на информационный запрос.

"Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия у ПАО "Сбербанк" находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", - говорится в сообщении.

При этом в НБУ отметили, что согласно статье 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Национальный банк Украины рассматривает документы, представленные для согласования приобретения существенного участия в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов.

"При рассмотрении пакета документов Национальный банк Украины проверяет соответствие деловой репутации инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств требованиям, установленным в Законе Украины "О банках и банковской деятельности" и в Положении о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 8 сентября 2011 №306", - добавили в НБУ.

Ранее глава российского "Сбербанка" Герман Греф заявил, что сделка по продаже "дочки" банка в Украине уже структурированная, ожидается согласие регулятора.

Напомним, ранее НБУ разрешил продать одну из "дочек" российского "Сбербанка".