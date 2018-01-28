Государство компенсировало в 2017 году переселенцам за проживание почти 2,8 млрд грн

КИЕВ. 26 января. УНН. Государство в течение 2017 года выплатила денежную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе жилищно-коммунальные услуги, почти 2,8 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины в ответе на информационный запрос УНН.

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"В течение 2017 года денежную помощь, предусмотренную Порядком предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 01.10.2014 № 505, было осуществлено на сумму почти 2,8 млрд гривен", - говорится в ответе.

Напомним, Кабмин обжаловал решение суда об отмене постановления о соцвыплатах переселенцам.