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Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов

Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов
Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня во Львове активисты у местного цирка провели акцию за цирк без животных. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.

На акции протеста против использования животных в цирковых представлениях вышло около тридцати человек. Люди пришли с плакатами - "Нет садизму", "Нет животным в цирке".

Правопорядок на митинге обеспечивало около полусотни представителей полиции.

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Во время акции правоохранители задержали десяток активистов.

В комментарии корреспонденту УНН полицейские сообщили, что активисты имели при себе холодное оружие - ножи, арматуру. В полиции в ближайшее время обещают все подробно прокомментировать.

 

Источник: УНН
Теги: активисты
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