Во Львове на акции за цирк без животных, полиция задержала активистов

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня во Львове активисты у местного цирка провели акцию за цирк без животных. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.

На акции протеста против использования животных в цирковых представлениях вышло около тридцати человек. Люди пришли с плакатами - "Нет садизму", "Нет животным в цирке".

Правопорядок на митинге обеспечивало около полусотни представителей полиции.

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Во время акции правоохранители задержали десяток активистов.

В комментарии корреспонденту УНН полицейские сообщили, что активисты имели при себе холодное оружие - ножи, арматуру. В полиции в ближайшее время обещают все подробно прокомментировать.